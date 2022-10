Real Madrid y F.C. Barcelona comparten varias cosas en común. Una de ellas es el liderato, algo que podría no ser así el domingo por la noche. La otra, que no tiene tintes de ser perecedero, es la dependencia de sus '9' para que el ataque de ambos equipos funcione. Robert Lewandowski y Karim Benzema son sin gran duda la gran atracción de La Liga y del Clásico.

Ancelotti: "No quiero inventar nada en el Clásico. El año pasado lo intenté y me dieron un palo" -- Ver ahora

Benzema también ha sumado en el apartado de asistencias, y se encuentra segundo en la tabla de este siglo en cuanto a jugadores con más goles y asistencias en los Clásicos. El año pasado no se fue de vacío ya que anotó un gol en el partido que disputaron en la Supercopa de España de Arabia Saudí.

El francés, a escasos días de recibir su primer Balón de Oro , se encuentra en uno de los momentos más flojos de los últimos años, acumulando cinco partidos sin marcar ni asistir. Sin embargo, no hay mejor lugar para romper la racha que en un Clásico. Pese a un comienzo complicado, en los últimos años ha ido mejorando las estadísticas llegando a los 11 goles en 41 partidos disputados .

Lewandowski quiere seguir su buena racha en LaLiga ante un rival que se le da bien

Los duelos del polaco contra el Real Madrid empezaron de una manera sensacional para él. Lewandowski anotó cuatro goles en las semifinales de la Champions League cuando aún militaba en las filas del Borussia Dortmund. Desde entonces ha tenido algo menos de acierto, logrando tan solo dos goles en siete partidos, todos ellos de UEFA Champions League. El último fue en el Bernabéu, aunque no le sirvió al Bayern de Múnich para pasar de ronda.

Este año en La Liga ha demostrado que marcar gol es su pan diario, y tan solo se ha quedado sin anotar ante el Rayo y el Celta de Vigo. Viene con la rabia de saber que doblete ante el Inter no fue suficiente para evitar el empate ante la escuadra italiana, y quiere sumar goles en el Clásico que le valgan para llevarse los tres puntos del feudo madridista.

Robert Lewandowski, una máquina de meter goles Fuente: Opta

Hasta ahora, entre todas las competiciones, ha anotado 14 goles en 12 partidos (1,16) y su xG esperado en La Liga es de +1.4. Para entenderlo mejor, los 31 tiros del polaco hubiesen supuesto de forma normal 7.6 goles y no los nueve que suma ahora Lewandowski. Todo un depredador del área que además parece que no tendrá que enfrentarse con Courtois, si no que será la principal amenaza de Andriy Lunin.