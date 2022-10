"Nuestro Víctor no pudo ganar esta última carrera. A pesar de la pérdida y el dolor insoportables, estamos muy orgullosos de compartir que nuestro héroe pudo salvar a otras 5 personas mediante la donación de sus órganos. Nos gustaría agradecer a todos por la forma en que han convivido con nosotros durante los últimos días. Extrañaremos enormemente a Victor", declaró el padre del piloto en una declaración.

“You’ll never be forgotten. You’ll be forever in our hearts.



Victor Steeman, #AlwaysOurVictor �� pic.twitter.com/ByqYX9rGn0“