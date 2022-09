Roger Federer y Serena Williams, tanto monta

Roger Federer y Serena Williams ha sido la pareja de reyes en los últimos 25 años en el tenis. Han tenido carreras paralelas. Empezaron prácticamente al mismo tiempo y dicen adiós también al mismo tiempo. “Tanto monta Roger como Serena”.

El suizo y la americana cambiaron el tenis. El suizo creó un estilo único. Su tenis compaginaba potencia, clase y elegancia. De ahí su apodo de “Maestro”. También podíamos ver más mensajes en las gradas entre los aficionados que lo veneraban como una estrella del rock o de Hollywood. Pancartas con el mensaje de “Genius at work” o “The GOAT” ( acrónimo de “the great of all time”) se veian en todas las pistas en las que jugaba el “maestro”.

Serena Williams también cambió el tenis femenino. La americana impuso otro estilo de potentes golpes. Su saque viajaba a más de 200 km/h; su derecha era letal y con el revés abría ángulos imposibles. Intimidaba a sus rivales. Se retira a un Grand Slam de los 23 de Margaret Court, pero todos la consideran la mejor de todos los tiempos.

Aunque Federer ha ganado 20 Grand Slam, menos que sus dos grandes rivales Rafa Nadal y Novak Djokovic, es considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Es el favorito de la mayoría de los aficionados. Ha sido elegido el “Favorito de los fans” en los premios ATP por 19º año consecutivo.

Roger y Serena dejan huérfano el tenis de su jugador y jugadora más carismáticos. No habrá ningún jugador y jugadora como ellos. El tenis entra en otra era.