US Open 2022

La estadounidense Serena Williams ha perdido este viernes por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en el partido que podría marcar el punto final de su carrera.

Williams, de 40 años, aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.

Preguntada sobre si existen posibilidades de que se replantee su decisión, Serena ha dicho a pie de campo: "No creo, pero nunca se sabe. No lo sé". Tomjanovic aseguró, tras su victoria, lograda después de que Williams anulara cinco bolas de partido, que la estadounidense es "la más grande de siempre" y que "el tenis ya no será igual" tras su retirada.

La estadounidense ha conquistado 73 trofeos en su carrera, entre ellos 23 'grandes', con siete Wimbledon, siete Abiertos de Australia, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.

Un duelo que no ha defraudado las expectativas La Arthur Ashe ha vuelto a llenar hasta el techo para asistir al partido de Williams, que el jueves disputó el último encuentro de su carrera de dobles junto a su hermana Venus. El cineasta Spike Lee, los extenistas Billie Jean King y Jim Courier han sido algunos de los famosos que acudieron a Flushing Meadows en un ambiente típicos de los días grandes. Y el duelo no ha defraudado las expectativas. Serena ha arrancado de la mejor manera y ha llegado en pocos minutos a sacar para cerrar el primer parcial con el 5-3 en el luminoso. Sin embargo, allí han empezado sus problemas ante una Tomljanovic que se dedicó a jugar con solidez, tirando la pelota al centro y alargando los intercambios.



Su táctica le ha dado beneficios y, con varios errores de Williams, la australiana ha encadenado cuatro juegos consecutivos para ganar el primer set con un 7-5. El segundo set ha seguido un guión parecido y Williams ha arrancado lanzada. Tras ello, ha logrado nueve golpes ganadores por tan solo un error no forzado y se ha ezcapado con un 4-0. La Arthur Ashe ya se había preparado para el tercer set, pero de nuevo la estadounidense se ha atascado.



Serena ha llegado a tener cuatro bolas de set con el 5-2 en el luminoso, pero las ha desperdiciado y Tomljanovic ha remontado hasta ponerse por delante 6-5 y saborear la idea de avanzar en dos parciales.