Roger Federer anuncia su retirada del tenis

El tenista suizo Roger Federer ha anunciado su retirada del tenis profesional a sus 41 años de edad. Federer, uno de los grandes del tenis mundial con 20 títulos de Grand Slam, pondrá fin a su carrera después de participar en la Laver Cup, que se disputa del 23 al 25 de septiembre.

Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales.

"Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje últimamente ha sido claro. Tengo 41 años", dijo el tenista en una publicación en su Instragram.

“To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN“ — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022



"He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva", agregó.



"La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el Tour", continuó.

00.59 min Federer, fuera del 'top 10' 1.736 días después

"Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble (...). He tenido la fortuna de jugar en 40 países. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobre todo me he sentido increíblemente vivo", indica el jugador.

"Para terminar, al juego del tenis: te amo y nunca te abandonaré", concluye Federer en su comunicado.

“Congratulations on a transcendent competitive career. Thank you for being a never-ending source of inspiration. pic.twitter.com/NBsutjkPGl“ — Laver Cup (@LaverCup) September 15, 2022

Federer, al que las lesiones le han impedido competir desde Wimbledon en 2021, pondrá así el punto y final a una carrera en la que logró levantar seis veces el Abierto de Australia, una el Roland Garros, ocho en Wimbledon y cinco en el US Open.

Además, Federer también ganó durante su carrera el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, y la Copa Davis en 2014.

Se retira con 103 títulos, un balance de 1.251 partidos ganados y 275 perdidos y unas ganancias oficiales, según la ATP, de 130,5 millones de dólares.