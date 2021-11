El tenista suizo Roger Federer se autodescarta para el próximo Open de Australia debido a sus problemas de rodilla, de la que se operó aprovechando la pandemia y tuvo que volver a operarse en agosto de este año.

En una entrevista al sitio web de su país Le Matin asegura que se vería "extremadamente sorprendido de llegar a Wimbledon capaz de competir", lo que pone en duda también su presencia en Roland Garros.

Federer compitió por última vez en el pasado Wimbledon para luego renunciar a los Juegos Olímpicos y anunciar en agosto que volvería a operarse, lo que le aparto del US Open.

“Me gustaría poder despedirme a mi manera y en una cancha de tenis“

A sus 40 años, el helvético no renuncia a volver a competir pero ve cómo sus periodos de recuperación complican su retorno a la competición. “Mi ambición es ver de lo que soy capaz por última vez. También me gustaría poder despedirme a mi manera y en una cancha de tenis. Por eso lo doy todo en mi rehabilitación", ha dicho en Le Matin.

El ganador de 20 Grand Slams no se desespera por no verse capaz de volver a disputar la final de un grande: "Mi vida no se va a derrumbar si no vuelvo a jugar una final de Grand Slam. Pero volver atrás sería el último sueño. Y de hecho, todavía lo creo. Creo en este tipo de milagros".