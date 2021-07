Noticia triste para el mundo del tenis. El suizo Roger Federer ha comunicado a través de una de su cuentas oficiales que no acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a unas molestias en su rodilla durante la gira de hierba.

Además, el anuncio de cierre de público en la cita olímpica de Japón ha propiciado que varios tenistas de renombre decidan renunciar a los Juegos por no poder disputar del certamen en plenas condiciones.

El número 9 del mundo hacía público un comunicado detallando los motivos de su renuncia destacando las molestias que arrastra en su rodilla desde que empezó la gira de hierba. "Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio", señalaba el 20 veces ganador de un Grand Slam.

Además, también ha recalcado la tristeza que siente por no poder acudir a los que pueden ser los últimos Juegos Olímpicos con su país. "Estoy muy decepcionado porque ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza". Por último, el helvético tranquilizaba a sus seguidores iniciando la rehabilitación en su rodilla para volver al circuito lo más pronto posible. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho", concluía el excelso jugador de Basilea.

Con esta baja, el cuadro masculino de tenis queda muy mermado para la cita olímpica que comenzará el próximo 22 de julio. A esta irreparable baja también se han sumado tenistas como Nadal, Thiem, Kyrgios o Bautista en la categoria masculina mientras que Serena Williams es la baja más destacada en el cuadro femenino.