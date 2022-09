El mundo del tenis rinde homenaje a uno de los jugadores más queridos del circuito y uno de los más grandes de la historia de este deporte, el suizo Roger Federer, que ha anunciado su retirada este jueves.

Nada más hacer pública su decisión, los compañeros de Federer han difundido mensajes de reconocimiento y admiración al ganador de 20 títulos del Grand Slam. Empenzado por su gran rival en las pistas durante casi dos décadas, Rada Nadal.

"Querido Roger, mi amigo y rival. Me gustaría que este día no hubiera llegado nunca. Es un día triste para mí personalmente y para todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha", ha escrito el español en sus redes sociales, según la traducción de Efe.

“Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court ����“ — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

"Tendremos muchos momentos para compartir juntos en el futuro. Hay muchas cosas por hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, desearte de corazón toda la felicidad del mundo con tu mujer Mirka, tus hijos y familia. Espero que disfrutes lo que viene ahora en tu vida. Nos vemos en Londres en la Laver Cup", ha añadido Rafa, en referencia al último torneo que disputará el suizo del 23 al 25 de septiembre.

Otro español que ha jugado mucho contra él, David Ferrer, también ha querido comentar la retirada de Federer. "Es un día triste para el tenis, sin lugar a dudas, aunque sabíamos que iba a pasar porque Roger ya llevaba tiempo sin competir, no me esperaba que ese día fuera hoy y me siento un poco anonadado pero también agradecido por todo lo que le ha dado al tenis (...) Federer ha marcado una época, ha sido clave para el crecimiento del tenis (...) En ese aspecto creo que es un jugador al que todo el mundo quiere, que ha dado muchísimas alegrías, ya no solo por el juego tan perfectamente tenístico que tenía sino por los valores que ha transmitido", ha comentado Ferrer.

En declaraciones que recoge Efe, el actual responsable de la Davis ha añadido entre risas: "Tengo muchos recuerdos con él, exactamente los 17 recuerdos de las veces que perdí con él, nunca le pudo ganar. Recuerdo lo cercano que es. Al final de mi carrera, cuando no estaba ya al nivel 'top ten', no estaba ganando muchos partidos, me dio algunos consejos en un momento dado y es algo que recordaré con mucho cariño".

Desde la Davis, también se ha pronunciado el flamante número uno del mundo Carlos Alcaraz, que ha considerado a Fed una fuente de inspiración.

“Roger has been one of my idols and a source of inspiration! �� Thank you for everything you have done for our sport! ❤️ I still want to play with you! �� Wish you all the luck in the world for what comes next! ���� @rogerfederer pic.twitter.com/k4xjyN3AAB“ — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 15, 2022