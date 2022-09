El tenista español Carlos Alcaraz, tras proclamarse campeón del US Open y convertirse en el número 1 del mundo más joven de la historia con tan solo 19 años, aseguró a TVE que era un logro con el que "soñaba desde pequeño".

"Es especial, pero poder ver esta copa también, con todos los ganadores por detrás, es superespecial", indicó el murciano, que agradeció el apoyo recibido por los aficionados españoles y de todo el mundo.

"Muchísima gente ha venido de España, de todo el mundo, a animarme, me han dicho en muchas ocasiones 'he venido solo para verte a ti' y eso me alegra muchísimo", apuntó Alcaraz sobre la revolución que está provocando con su tenis.