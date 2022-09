Los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se han clasificado este domingo para la segunda semana del US Open, mientras que la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se ha quedado a las puertas tras perder ante Petra Kvitova en la tercera ronda.

Nadal, que ha afrontado algunos problemas en las dos primeras rondas del Abierto de EE.UU., ha pasado a los octavos de final del último Grand Slam del año, después de derrotar con facilidad y en un partido plácido al francés Richard Gasquet por 6-0, 6-1 y 7-5 en dos horas y 17 minutos. En octavos se verá las caras con el estadounidense Frances Tiafoe, que venció en la tercera ronda al argentino Diego Schwartzman.



Gasquet ha sido muy inferior a Nadal en las dos primeras mangas, ha perdido de forma consecutiva los nueve primeros juegos de la velada y solo en el último set ha conseguido plantar cara al español para evitar una auténtica paliza. Contando el de este sábado en Flushing Meadows, Nadal y Gasquet, ambos de 36 años, se han enfrentado en 18 ocasiones y en las 18 ha cantado victoria el de Manacor. Aún más llamativo es la racha de 34 sets consecutivos que se ha llevado Nadal ante Gasquet.

Con 2-1 en contra, Gasquet ha conseguido de volea romper por primera vez el servicio de Nadal y posteriormente se ha anotado un juego en blanco al servicio (2-3). Nadal no ha perido los nervios en ningún momento, tampoco cuando Gasquet restaba con 4-5 para haberse llevado el set. Con el encuentro mucho más disputado y emocionante en ese tramo, Nadal ha apretado los dientes al resto con 5-5, ha conseguido romper el saque de Gasquet con un revés paralelo desde la mitad de la pista y ha enfilado el camino a octavos ya sin mayores sobresaltos .

Nadal venía de perder el primer set en sus dos primeros encuentros en el Abierto de EE.UU. y de tener que remontar ante el australiano Rinky Hijikata y el italiano Fabio Fognini. Al comienzo del encuentro contra Gasquet, ha parecido que se iba a seguir un rumbo parecido al contar un 0-40, pero solo ha sido un espejismo. Nadal ha resuelto las tres bolas de "break" en su contra para conservar su servicio , ha roto el de su rival y se ha puesto 3-0 desde su saque para despejar fantasmas. Gasquet no ha encontrado herramientas ni recursos para responder al macizo y poderoso juego desde el fondo de la pista de Nadal, que ha movido a su contrincante a su antojo y que se ha llevado el set por 6-0 en 42 minutos. En el segundo set no ha cambiado el guión del partido, que para entonces se había convertido en un monólogo absoluto de Nadal. Con aire derrotado y desanimado, Gasquet ha deambulado por la pista sin hallar respuestas: si subía a la red, Nadal le pasaba; y si intentaba dar batalla desde el fondo , el español le movía de lado a lado hasta triturarle. Un extraño e impropio silencio se ha apoderado del estadio Arthur Ashe, la pista central del Abierto de EE.UU., ante la falta de emoción en el partido. Tras nueve juegos en contra, Gasquet ha podido por fin inaugurar su marcador cuando Nadal estrelló un resto en la red, un momento que el francés, con ironía pero también alivio, ha celebrado con los brazos en alto y el público regalándole una gran ovación (3-1). Ya con el segundo set en el bolsillo por 6-1, Nadal ha arrancado la tercera manga con un nuevo "break" y todo apuntaba a un nuevo paseo. Pero entonces Gasquet ha despertado.

Con dos sets a cero, el tenista americano no se ha venido abajo y por momentos traído esperanza a la Arthur Ashe de un poco más de tenis. Ha logrado dos 'breaks' consecutivos para ponerse 3-0 y servicio , pero ahí han vuelto Alcaraz y sus mejores golpes para no dejarle ganar ningún juego más y poner la directa a los octavos de final.

La inercia positiva ha continuado en el segundo parcial, que ha abierto con otra rotura para ponerse 2-0 . Sin embargo, el estadounidense sí ha sido capaz de replicar en esta ocasión para devolver al partido un equilibrio engañoso porque Alcaraz sacó sus mejores golpes para volver a quebrar la instante, una ventaja que ya no ha cedido.

El de El Palmar parece ya muy asentado a la Arthur Ashe, que ha presenciado como ha dejado en el camino a un Brooksby, animado tras ganar al croata Borna Coric , vencedor en Cincinnati, pero que no pudo aprovechar ni siquiera el ir por delante de forma clara en el tercer parcial. Alcaraz supo reaccionar para remontar y acabar con cualquier atisbo de emoción para los aficionados locales.

El murciano, tercer cabeza de serie en Flushing Meadows, ya está entre los 16 mejores del torneo por segundo año consecutivo . De momento, su paso por Nueva York sigue firme y aún no ha cedido ninguna manga en su camino hacia cotas más ambiciosas. El croata Marin Cilic, campeón en 2014, o el británico Dan Evans, serán sus siguientes rivales.

Muguruza se despide del US Open ante Kvitova

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se ha despedido de su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y

último 'Grand Slam' de la temporada, tras caer ante la checa Petra Kvitova en tres sets (5-7, 6-3, 7-6(10)), en un duro duelo donde ha desperidiciado sus buenas opciones.

La de Caracas no ha podido sacar adelante el choque de tercera ronda entre dos campeonas de 'grande', algo que le podría haber dado confianza para una segunda semana en Nueva York, donde ya no habrá ninguna representante de la 'Armada'.

De hecho, la novena cabeza de serie en Flushing Meadows ha tenido en su mano el haber sacado el billete para los octavos de final cuando dominó 5-2 el tercer y definitivo parcial, y ha tenido saque con 5-3 para finiquitar la contienda. No ha podido sacar partido a esta ventaja ni tampoco a las dos pelotas de partido que ha gozado al resto antes de no poder sobrevivir al 'tie-break', pese a su resistencia tras dos horas y 40 minutos.

Garbiñe Muguruza saluda a Petra Kvitova USA Today

El partido ha comenzado con las dos jugadoras muy firmes al servicio, pero la mayor agresividad de Kvitova le ha permitido ser la primera en romper (4-2). Muguruza ha acertado a replicar al instante y después volvió a romper en el undécimo juego para sentenciar con su servicio el primer set (7-5).

La checa había cometido demasiados errores no forzados (16), pero ha corregido ese aspecto en el segundo parcial, donde ha sido la gran dominadora. Apoyada en un poderoso servicio (7 'aces'), han llegado los golpes ganadores (16) y además ha sabido aprovechar la única bola de rotura de la manga para lograr una rotura que no desaprovecharía.

Muguruza ha sabido rehacerse y ha tenido muy cerca llevarse el partido. Sólida al servicio, esta vez ha sido la que no ha dejado pasar su opción al resto para ponerse con 5-3 y saque. Apenas había perdido puntos sacando, pero no ha acertado a cerrar y le ha dado vida a Kvitova, que sufriendo ha llegado a un 'tie-break' que ha dominado y que no ha sentenciado hasta la cuarta bola de partido.