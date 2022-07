Eurocopa femenina 2022

Tras el descanso, Irlanda logró un gol tempranero que le devolvía las ganas. Fue en el minuto 48 y tras un saque de córner cuando Julie Nelson anotó el primer gol de su país en una Eurocopa.

“�� @JulesNelson5 scores a historic goal for Northern Ireland - their first ⚽️ at a major tournament! ����#WEURO2022 | @NorthernIreland https://t.co/uBBkxaRS0c pic.twitter.com/EdoZ4c9J0C“