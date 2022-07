Carlos Sainz consigue la primera pole de su carrera

Carlos Sainz (Ferrari) ha conseguido en Silverstone la primera pole de su carrera deportiva y devuelve al automovilismo español a la primera posición de la parrilla, algo que no pasaba desde hace diez años cuando la logró Fernando Alonso, en Hockenheim. El piloto de Alpine ha sido séptimo.

Con un tiempo de 1:40.983, el madrileño, en su Gran Premio número 150, reinó bajo la lluvia en un apretado tramo final de Q3 en el que superó al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que sacó 72 milésimas. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá tercero junto al mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull).

De esta manera, Sainz firma en Silverstone la vigésima tercera pole de un piloto español en el 'Gran Circo', la primera desde el Gran Premio de Alemania 2012. Todas las anteriores tienen el mismo nombre: Fernando Alonso.

Los paraguas se mantuvieron abiertos con el comienzo de la clasificación; una fina lluvia dejó zonas mojadas frente a tramos más secos donde los pilotos apuraban las décimas para tratar de no verse sorprendidos en la Q1, como le ocurrió al tetracampeón Sebastian Vettel (Aston Martin).

Verstappen desafió a las condiciones del trazado para establecer un 1:39.129 que le permitió pasar a la Q2 con el mejor tiempo, siete décimas más rápido que el del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo por delante del británico George Russell (Mercedes). Sainz se conformaba con pasar cuarto y Alonso cerró el 'Top 10'.

El holandés mantuvo su dominio en una segunda tanda en la que, sin embargo, no logró superar su crono del arranque (1:40.655). Tras él, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y Leclerc cerraban un momentáneo 'podio' del que volvía a quedarse a las puertas el madrileño.

La lluvia arreció en la definitiva Q3 y Alonso tiró de experiencia para meter tres segundos al resto de competidores y ponerse primero. Verstappen, a pesar de sufrir un trompo en el último sector, volvió a lo más alto de la tabla de tiempos a falta de un último minuto frenético.

Ya sin agua, la pista mejoró muy rápidamente y propició que regresase la lucha frenética al trazado inglés. Sainz. Leclerc y Verstappen se sucedieron en la cabeza, pero fue el madrileño el que, en una fantástica última vuelta lanzada, consiguió hacerse con la plaza de privilegio para salir desde lo más adelantado de la parrilla por primera vez en su vida.

Sainz: "Qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para mi primera pole"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado feliz tras conquistar este sábado la primera pole de su carrera "en Silverstone y con lluvia" en el Gran Premio de Gran Bretaña, todo tras una sesión de clasificación en "condiciones complicadas".

“Hoy toca sonreír, me he llevado una buena alegría“

"Hoy toca sonreír, me he llevado una buena alegría con esa pole en unas condiciones complicadas que siempre me han gustado y en las que siempre he ido bien en mi carrera. Qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para conseguir mi primera pole", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

En este sentido, el madrileño explicó que ha vivido "una sesión muy difícil". "Estaba la pista súpercomplicada y siempre crees que eres el que más sufres, pero se vio que los demás sufrieron igual o más que yo con esas ruedas y esa cantidad de agua que había en pista. Era muy complicado mantener el coche en pista sin trompos", apuntó.

"La vuelta ha sido limpia, sin muchos errores que aquí siempre se cometen. Me ha faltado bastante batería en la recta de atrás, he perdido dos o tres décimas en la recta y creía que no iba a ser suficiente, pero la vuelta ha debido ser bastante buena", continuó.

Sobre las condiciones del domingo, cree que volverán "a seco, aunque siempre ha habido algún chubasco". "Si voy como en los Libres 2, tenemos buenas opciones; si voy como en los Libres 3, tocará sufrir. Hemos cambiado bastantes cosas para intentar recuperar el 'feeling' de los Libres 2, así que ojalá pueda ir así", finalizó.