Genaro Gattuso ya es oficialmente el nuevo inquilino del banquillo del Valencia. El técnico italiano llega para sustituir a José Bordalás, que solo aguantó una temporada al frente del conjunto ché. Sin contar al interino Voro, Gattuso será el noveno entrenador en los ocho años que lleva Peter Lim como propietario del Valencia.

Históricamente, el banquillo ché siempre ha sido uno de los más apetecibles para los técnicos de primer nivel. Llegar a un grande de España, hexacampeón de Liga, campeón de la UEFA y subcampeón de la Champions siempre era un plato de buen gusto para los buenos entrenadores. Sin embargo, desde la llegada de Peter Lim a la jefatura del Valencia en octubre de 2014, el banquillo ché se ha convertido en una trituradora de entrenadores.

Tampoco le fue mejor a Cesare Prandelli . El técnico italiano llegaba con una dilatada trayectoria en el fútbol italiano, pero su filosofía no caló a orillas del Turia y el preparador solo entrenó al Valencia durante 10 partidos.

La alegría en Paterna no duró mucho, como la paciencia de Peter Lim. Las discrepancias entre el propietario del equipo y el entrenador a la hora de gestionar el equipo acabaron con la etapa de Marcelino al frente del Valencia.

Celades, Gracia y Bordalás, historia de una temporada

Albert Celades fue el sorprendente sucesor de Marcelino. El técnico comenzó con buen pie, llegando a clasificar al equipo para los octavos de la Champions, pero su declive en la segunda mitad de temporada le costó el puesto.

Las estancias de Javi Gracia y de Bordalás guardan muchas similitudes. Ambos técnicos mantuvieron discrepancias con el presidente Anil Murthy y con Peter Lim durante toda su etapa, especialmente en el ámbito de los fichajes. Gracia vio cómo les desmantelaban el equipo antes de iniciar la temporada. El Valencia se desprendió de iconos como Parejo o Ferrán y sus relevos no estuvieron al nivel. Algo similar le pasó a Bordalás, ya que no recibió los refuerzos que solicitó. Aun así, el alicantino llevó al Valencia a la final de la Copa del Rey, algo que no le pareció suficiente a Peter Lim para mantenerlo al frente de su club.

Nueve entrenadores en menos de ocho años llenan el currículum de Peter Lim. Genaro Gattuso tendrá el difícil papel de convencer al magnate de Singapur o, al menos, de aumentar su paciencia.