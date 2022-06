José Bordalás ha recibido el cariño de un grupo de aficionados del Valencia a la salida de la rueda de prensa en la que he hablado sobre su despido. Una comparecencia durante la que se han escuchado los cánticos de esos mismos aficionados contra el propietario del club, Peter Lim. Pero Bordalás no ha querido entrar en polémicas. "No he venido aquí a ser crítico", ha dicho.

Foto: EFE/ Biel Aliño