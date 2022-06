Rafa Nadal, la grandeza del mejor tenista del mundo

No hay otro como él. Rafa Nadal está demostrando con méritos propios por qué es el mejor tenista de la historia. Pasan los años y el mallorquín sigue batiendo récords y sobreponiéndose a las adversidades. Su triunfo de este domingo en Roland Garros es una muestra más de ello.

Pese a que Rafa Nadal inició su andadura en este Grand Slam aquejado de fuertes dolores por su lesión crónica en el escafoides el balear ha sabido aguantar, una vez más, e ir superando rivales hasta convertirse en el único tenista con 22 ‘Grand Slam’ en su palmarés.

Tras el partido ante Ruud, Nadal desveló que ha tenido que "jugar infiltrado" y ahora trata de buscar una solución para paliar su síndrome de de Müller-Weiss porque "quiere seguir compitiendo".

“Recibiré un tratamiento y espero que me ayude“

"No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude", indicó Nadal, que días atrás recordó que es un jugador que "vive lesionado".

El más veterano en ganar Roland Garros Pese a ello, Nadal siempre da lo mejor de sí cuando salta a la pista y eso le ha permitido convertirse en el tenista más veterano en ganar Roland Garros. Lo ha logrado con 36 años y 2 días y justo 17 años después de la primera vez que alzó la Copa de los Mosqueteros en 2005. En aquella ocasión, con 19 años y 2 días se convirtió en el cuarto tenista más joven en reinar en París y desde entonces no ha parado de sorprender al mundo. Así han sido los 14 Roland Garros de Rafa Nadal ÓSCAR LÓPEZ CANENCIA Tras ese primer Grand Slam llegaron tres más consecutivos (2006,2007,2008) en la misma pista Phillippe Chartier, que ya comenzaba a saber que estaba ante uno de los grandes de la arcilla parisina.

El más joven en ganar los cuatro 'Grandes' Pero lejos de la tierra batida Nadal también demostró que venía para hacer historia y así lo puso de manifiesto al ganar su primer Wimbledon en 2008. Ya en 2009 el balear logró su primer triunfo en el Open de Australia y en 2010 llegó su consagración. Ese año no solo ganó tres de los cuatro Grandes de 2010 (Roland Garros, Wimbledon y US Open) sino que con su victoria en el Abierto estadounidense se convirtió en el tenista más joven en tener los cuatro Grand Slams en su palmarés: tenía solo 24 años, 4 meses y 10 días cuando levantó su primer US Open. Tras eso llegarían 9 victorias más en Roland Garros, otros 3 triunfos en el Us Open y la victoria de este año en el Abierto de Australia. Rafa Nadal gana el Open de Australia, único tenista que alcanza los 21 'Grand Slam' M.J. CALEYA