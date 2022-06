Tras la victoria de Rafael Nadal en Roland Garros, una de las grandes incógnitas era la de saber si iba a continuar en el circuito tras unas declaraciones durante el torneo que sembraron la duda en los espectadores.

00.12 min Nadal: "Cuando salgo a jugar en Roland Garros soy consciente que puede ser mi último partido"

En sus declaraciones tras la entrega de la Copa de los Mosqueteros Nadal ha despejado un poco esas dudas pese a que el dolor en el pie sigue ahí. Tras un largo discurso, ha acabado su intervención asegurando que va a seguir luchando para seguir jugando.

Nadal también tuvo tiempo para agradecer al público francés, quien en un sus últimos tiempos ha dejado de intentar presionarle con gritos a los contrarios para rendirse a su grandeza en París, a toda la organización por hacer ''el mejor torneo del mundo'', y sobre todo, a su equipo y asu familia por seguir dándole fuerzas para continuar, ya que sin ellos se habría retirado hace tiempo, según sus propias palabras.

Ya en rueda de prensa, algo más frío, fue un poco más cauto, señalando que jugó el partido infiltrado en el nervio de su pie. ''Tenía el pie dormido, no sentía nada'', ha declarado Nadal. Pese al mensaje motivador en la ceremonia de entrega, minutos después ha asumido que no puede seguir compitiendo de esta forma, así que deberá buscar otras posibilidades. Aún así, no ha descartado su presencia en el siguiente Grand Slam, Wimbledon, al que dice que acudirá ''si el cuerpo se lo permite''.