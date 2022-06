16:55- SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL (6-3). Lo ha conseguido al resto después de que Ruud cometiera una doble falta en el peor momento del partido.

16:54- Ventaja para Nadal. ¡Cómo está jugando ahora Rafa! Aguanta bien en la línea de fondo y la cruza donde no llega su rival. Cuarta bola de set para Rafa.

“Nowhere on the court is safe �� #RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/jqClIqFn12 “

16:53- Se quedó corto el revés de Nadal y vuelven a estar en Deuce. (40-40)

16:52- Se le va a Ruud su servicio y Nadal se pone con ventaja. Tercera bola de set.

16:51- Ruud salva la primera con un saque muy ajustado. Y también salva la segunda después de que el revés de Nadal se fuera al pasillo de dobles. Están 40 iguales.

16:50- ¡Qué forma de jugar! Cruza su revés Rafa y se pone 40-15 por delante. Tiene dos bolas de set.

16:49- No sabe Ruud como ganar a Nadal. Rafa está muy serio ahora mismo y se pone 30-15 por delante.

16:47- Turno de Ruud con su servicio. Antes no pudo ganar Nadal el primer set al resto. A ver si puede lograrlo en esta segunda ocasión.

16:45- ¡Cómo está Nadal! 5-3 tras llevarse el juego en blanco. El cuarto consecutivo que gana el español que está lanzado a por el segundo set.

16:42- ¡Break de Nadal! 4-3 se pone por delante. Increíble el balear que no haciendo su mejor tenis acaba de llevarse tres juegos seguidos y ya está por delante también en esta segunda manga. Después de subir a la red, Ruud trató de engañarle con un resto potente pero se pasó de frenada y se fue largo.

16:41- Resto de Rafa Nadal que se pone con ventaja.

16:40- 40 iguales. La bola de Ruud tocó en la red y salió despedida. Se escuchan gritos de ¡Vamos Rafa!

16:37- Sirve Ruud. El noruego consigue engañar ahora a Nadal y se lleva el primer punto.

16:34- 3-3 Juego en blanco para Nadal. El español ya ha igualado esta segunda manga.

16:31- Nadal al servicio. El mallorquín tratará de ganar este sexto juego para igualar la segunda manga. ¡Que bien lo hace ahora Nadal!. Aguanta y sube a la red para engañar a su rival y ponerse 40-0.

“Just when you think you've got him ��#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/M5IMpVHPuX“