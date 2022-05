El seleccionador español, Luis Enrique, ha mostrado su confianza en el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, al ser preguntado en rueda de prensa por la ivestigación a raíz de los audios filtrados a El Confidencial. El técnico ha ofrecido este lunes la lista de la absoluta masculina para la fase de grupos de la UEFA Nations League.

"Afectarnos, a nosotros en nada. Es prácticamente imposible vivir alejado del apaleamiento público que se le hace. Desde aquí quiero mostrarle mi confianza y la de mi staff, no solo basado en mi trabajo aquí sino como asambleista. La RFEF tiene los máximos estándares de transparencia y una gestión espectacular", ha dicho en la rueda de prensa.

En esa muestra de confianza también incluye su independencia a la hora de incluir a los jugadores, puesto que también ha sido preguntado por el audio en el que Piqué y Rubiales hablan sobre la posible vuelta del primero a la absoluta. No obstante, también ha añadido: "¿Es español, quiere venir? Es la pregunta del millón, pero la respuesta se la daría primero al jugador. Soy todo oídos".

Otro de los momentos complicados para Luis Enrique ha sido cuando se le ha preguntado por su favorito para la final de la Champions League, que disputan el Real Madrid y el Liverpool: "No tengo ninguna respuesta, porque diga lo que diga no será del agrado de todos y a mí me gusta agradar a todo el mundo". No obstante, también ha añadido: "Como me gusta ser justo, creo que se lo merece el Real Madrid".

[Final de la Champions League Real Madrid - Liverpool en directo, sábado 28 de mayo en La 1 y RTVE Play]

Para esa final es duda Thiago Alcántara, que se retiró con molestias en el último partido del Liverpool. Sin embargo, el seleccionador no lo da por descartado y esperará a ver si juega el partido: "Nos hemos podido informar, hemos hablado con el jugador, y en principio no reviste gravedad. En caso de que no llegara a la final se tendría que incorporar para que podamos verlo en la concentración".