Tommy Robredo ya es historia del tenis profesional. A sus 39 años, el catalán puso el punto final a su carrera en el Conde de Godó. Lo hizo con una derrota abultada ante Bernabé Zapata, pero con un merecido homenaje por parte del público barcelonés, capaz de reconocer la grandeza de toda una figura del tenis español. Lo hizo, además, en el sitio que le vio debutar con solo 16 años.

Robredo abandona el circuito con doce títulos ATP en la mochila, entre ellos un Masters Series en Hamburgo y con once temporadas en el TOP 30 a sus espaldas. El gerundense fue además uno de los miembros de la famosa ‘Armada’ que logró tres Copas Davis entre 2004 y 2009 y llegó a alcanzar el número 5 en el ranking mundial.

“Robredo vivía tenis las 24 horas del día, desde que se levantaba hasta que se acostaba”, apunta Clavet, que ve en esa pasión la clave que le ha hecho mantenerse en la élite durante tantos años en un camino que, según él, no acaba aquí. “Seguro que todavía se involucrará en el tenis de una u otra manera”, sentencia su ex entrenador.

La tierra y el Godó, sus territorios 'fetiche'

Esa profesionalidad le hizo conseguir hitos como vencer a Djokovic y a Roger Federer. Nacho Calvo recuerda una de sus frases más míticas, que pronunció después de vencer al suizo en el US Open tras once derrotas consecutivas contra él: “A Tommy Robredo se le gana once veces, pero no doce”. Solo uno de los integrantes del ‘Big Three’ se le resistió y fue, precisamente, su compatriota Rafael Nadal.

“"A Tommy Robredo se le gana once veces, pero no doce"“

Su mejor superficie, como bien indica su palmarés, fue la tierra batida. El catalán logró once de sus doce títulos ATP en el polvo de ladrillo. Uno de ellos adquiere un carácter especial. Hablamos del Conde de Godó, torneo donde Robredo debutó siendo un adolescente y que conquistó en el año 2004. Precisamente, en la misma pista en la que se despidió del tenis dieciocho años después.

El cierre de una carrera en la que no solo logró éxitos, sino también la consideración de sus contrarios. “Tommy era un jugador muy respetado por sus rivales”, afirma Nacho. En un tiempo en el que promesas como Alcaraz asombran al mundo, Robredo nos hace mirar atrás y valorar que hace ya tiempo que disfrutamos de tenistas de talla mundial.