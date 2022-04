El español Carlos Taberner ha protagonizado la única victoria de la 'Armada' en la segunda jornada del Trofeo Conde de Godó tras derrotar en dos sets (6-3 y 6-0), al estadounidense Sebastian Korda, número 37 del ránking mundial y verdugo del español Carlos Alcaraz en Montecarlo en un día aciago para Pablo Andújar, Feliciano López, Pedro Martínez y Roberto Carballés.

El tenista valenciano, de 24 años, 94 del ránking ATP y que había entrado en el cuadro grande del Godó procedente de la fase previa, solo necesitó 66 minutos para deshacerse de Korda, que no fue capaz de entrar ningún momento en el partido.

Taberner se enfrentará mañana miércoles, en la pista central del RCT Barcelona, a la novena raqueta mundial y tercer cabeza de serie del torneo, el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Derrotas de Feliciano, Andújar, Pedro Martínez y Roberto Carballés

El martes comenzó mal para los representantes españoles con la derrota de Pablo Andújar ante el francés Ugo Humbert en dos sets (6-4 y 6-3) y se medirá este miércoles al australiano Alex de Minaur mientras Feliciano López caía ante el finlandés Emil Ruusuvuori con un resultado aún más contundente ((6-0 y 6-1), ambos encuentros en la pista Rafa Nadal.

Feliciano, que a sus 40 años es el 120 del ránking mundial, disputaba su vigésimo primer Godó, pero tal como reconoció en la posterior rueda de prensa, hoy no se encontró en la pista.

"Me hubiera gustado jugar otro tipo de partido, pero las sensaciones han sido horribles desde el principio. No me he sentido en ningún momento bien ni cómodo. Este año he jugado muy poco y me falta ritmo de competición. Está siendo un año un poco difícil para mí", declaró a la conclusión del encuentro.

Tampoco le fueron bien las cosas a los dos tenistas españoles que disputaron la jornada en la pista Jan Kodes: El sudafricano Lloyd Harris batió al canario Roberto Carballés Baena por un ajustado (6-4 y 7-6(0) e Iliá Ivashka derrotó al valenciano Pedro Martínez Portero por 6-4 y 7-6(4).

Alcaraz, undécimo en la clasificación mundial y quinto cabeza de serie del torneo, debutará este miércoles en la segunda ronda del torneo que se celebra en las instalaciones del RCT Barcelona-1899 ante Kwon, un tenista al que nunca se ha enfrentado.