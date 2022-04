Alineaciones probables: Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Müller, Coman; Lewandowski. Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin, Gio Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia) Estadio: Allianz Arena de Múnich.

El Villarreal visita al Bayern de Múnich en su intento de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia con el 1-0 a favor de la ida y las buenas sensaciones que dejó el equipo de Unai Emery ante un Bayern que perdió la vitola de favorito en La Cerámica y deberá mejorar su versión para superar la eliminatoria en el Allianz Arena.

Si decía el técnico español en la rueda de prensa posterior a la victoria en la ida que su equipo había crecido mucho en Europa, la empresa de eliminar a un equipo del de la magnitud del Bayern se antoja un paso de gigante para un equipo que pelea en la Liga por los puestos europeos, pero está demostrando en el continente que el título de la Europa League en 2021 no es una anécdota.

Enfrente tendrá una montaña colosal que, a pesar de perder crédito en la ida, buscará alcanzar la cima de su fútbol para entrar en el selecto club de los cuatro mejores equipos de Europa tras ser apeado el año pasado por el PSG.

Unai Emery no tuvo ningún miramiento en cambiar por completo el once inicial que desarboló el pasado miércoles al Bayern Munich ante el Athletic en Liga aunque el gran fondo de armario del equipo no pasó del empate a pesar de la salida al campo de Danjuma, Coquelin, Gerard Moreno y Lo Celso en la segunda mitad; los castellonenses son séptimos en la competición doméstica, a ocho de los puestos europeos.

Para este encuentro del Allianz Arena, el técnico español solo cuenta con las bajas de los lesionados Alberto Moreno y Boulayé Dia, que ya no estuvieron en el partido de ida con el resto de los jugadores en buenas condiciones.