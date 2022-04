El equipo fue patrocinado por Gazprom Alemania, una subsidiaria propiedad de Gazprom en Rusia, pero el equipo estaba listo para competir con camisetas blancas en blanco bajo una nueva nacionalidad para tratar de atraer un nuevo patrocinador. Las empresas francesas Look y Corima retiraron su apoyo al equipo a principios de marzo, pero la formación mantuvo el equipo y eliminó todas las marcas, algo que no ha servido para solucionar el problema.

"La UCI quería sancionar a un equipo ruso pero están sancionando a corredores de Italia, Noruega, España e incluso Costa Rica. Incluso si tres o cuatro de los corredores encuentran nuevos equipos, todos los demás, 18 o así, se van a quedar en la calle. Eso no está bien. También tengo un mecánico de Ucrania y personal ruso cuyas esposas son de Ucrania y que han perdido sus trabajos allí. Están desesperados", añade Khaumidulin.

"Estamos convencidos de que la política debería estar separada del deporte y el deporte debería ser una plataforma para unir a las diferentes naciones, por eso queremos enviar un mensaje de paz mostrándonos en contra de cualquier guerra", ha comunicado el equipo a través de la una de las redes sociales del equipo.

“We are certain that politics should be kept away from sport and sport should be a platform for unity of nations.



Cycling and our team, in particular, could be a messenger of peace. We stand for peace in the world and do not support any wars. pic.twitter.com/7PYVd3rLVC“