Otra que se ha sumado al veto es la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, en sus siglas en inglés), que también ha hecho extensivo a rusos y bielorrusos el veto en sus competiciones. Esto incluye a las futuras competiciones como los Campeonatos Mundiales de Oregón y los Mundiales en pista cubierta de Belgrado.

En el caso de los atletas rusos, se agrava por estar vigente la sanción desde 2015 por dopaje. Algunos estaban autorizados a competir bajo las siglas de Atleta Neutral Autorizado (ANA), "pero los atletas rusos que han recibido el estatus de ANA para 2022 están excluidos de los eventos de la Serie Mundial de Atletismo en el futuro previsible", dice el comunicado de la IAAF.

“The World Athletics Council has today agreed to impose sanctions against the Member Federations of Russia and Belarus as a consequence of the invasion of Ukraine.“