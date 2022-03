La selección española masculina de fútbol se enfrenta este sábado ante Albania en partido amistoso en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona). Un partido que sirve también para medirse a sí misma, la ambición de los jugadores, su deseo de estar en el próximo Mundial de Catar 2022.

Así lo expresó Luis Enrique en rueda de prensa y así lo entendieron los jugadores que fueron saliendo ante los micrófonos. El rival, modestísimo, es solo la excusa para vehicular un partido que se juega dentro del vestuario.

El histórico de partidos lo dice todo: siete enfrentamientos previos, todo victorias, 29 goles a favor y solo dos en contra. Momento propicio para regalar goles a la afición barcelonesa 18 años después. Precisamente en Albania juega otro 'local' del RCDE Stadium, Keidi Bare.

02.35 min Keidi Bare: "Fue difícil dejar a mi familia con once años, pero lo acepté"

Saldrán once de inicio, pero a buen seguro que el seleccionador agotará todos los cambios pactados y posibles para tomar buena nota con la que hacer la lista definitiva de los que irán a Catar en noviembre.

Por eso, contratiempos como los de Mikel Oyarzabal antes de darse a conocer la lista o el de Raúl de Tomás en plena concentración dejan un sabor de boca amargo a los delanteros, uno de los puestos más competidos dentro del grupo.

No obstante, y con la ausencia de RDT ya sabida, se confirma la presencia de Morata en el once. A partir del delantero madrileño, el seleccionador ha dado la salida a un once con bastantes novedades

A buen seguro al tratarse de Barcelona la sede, el técnico ha dado la titularidad al local David Raya y se convierta en otro debutante más a las órdenes del asturiano.

Reparto de minutos En esa línea recta desde el delantero al meta aparece Rodri Hernández en el pivote como claro sustituto de Sergio Busquets, mientras que Eric García y Pau Torres serán los centrales titulares. En el caso de García se trata de uno de los cuatro catalanes del anuncio en el que piden llenar Cornellà, junto al mencionado Raya, Dani Olmo y Jordi Alba. Estos dos deberán esperar desde el banquillo a tener su oportunidad y el lateral izquierdo será Marcos Alonso. “�� @JordiAlba, @daniolmo7, @ericgm3 y @daviidraya1, los cuatro catalanes de la Selección, tienen un mensaje para ti:



¡¡#NosLoDebíamos!!



��️ ENTRADAS: https://t.co/Jc5VZtZL5u#VamosEspaña pic.twitter.com/C7Q3jA9TfT“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 24, 2022 Olmo, que además era uno de los fijos en anteriores convocatorias hasta que las lesiones truncaron su temporada, deja su sitio en el extremo a uno no catalán pero barcelonista, Ferran Torres, junto a Pablo Sarabia, flanqueando ambos a Morata. En la media se confirma la vuelta de Pedri y el buen hacer de Gavi en anteriores convocatorias con sendas titularidades, frente a la veteranía de Koke y la solvencia del valencianista Soler. Dani Carvajal será el lateral derecho de inicio frente a César Azpilicueta. El partido es propicio para que unos y otros disfruten de minutos y la afición disfrute de goles.