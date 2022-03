Pedri, a RTVE: "Ojalá pueda venir Haaland al Barça"

Pedri, el fenomenal futbolista del Barça y de la selección española, ha repasado para RTVE la actualidad del fútbol en la concentración con el equipo nacional en este año mundialista y la situación de su club.

“Lo de ser el 10 de España suena bien. Es un número que me gustaba, aunque siempre he dicho que me gustaba el 8, pero aquí lo tiene Koke y hay que respetar a los que más tiempo llevan. El 10 también es muy bonito”, ha dicho Pedri. “Independientemente del número que tenga a la espalda yo intento disfrutar en el campo y ser yo mismo. No creo que me vaya a pesar”, ha añadido.

El canario regresa a la selección después de una primera mitad de temporada difícil. “Cuando te lesionas y ves que no puedes estar donde te gusta es duro. Pero ahora estoy aquí, disfrutando y muy contento”.

La gran cita internacional del año será el Mundial de Catar y el mejor joven de la pasada Eurocopa es ambicioso: “Un buen resultado para España en el mundial sería ganarlo. Aunque es una competición muy difícil y hay que ir partido a partido. Hasta la clasificación fue dura. Va a ser complicado, pero ojalá podamos darle otra estrella al escudo”.

00.57 min Pedri recibe el Balón de Oro como mejor jugador sub-21

Sobre su explosión el año pasado, en el que fue elegido mejor jugador del mundo sub 21, dice que lo lleva bien gracias principalmente a su familia. “Sobre todo, a mis padres y a mi hermano que están conmigo y diciéndome que esté tranquilo. Con la ayuda de la familia y de los compañeros más veteranos que te ayudan en todo es más fácil y disfrutas de lo que haces”.

“Ahora estoy mucho con Gavi y siempre estoy con Ferran y con Unai Simón. Con Eric también. Ellos son con los que más hablo aquí y con los que más me divierto. Y ojalá pueda venir Ansu en un futuro”, ha comentado Pedri a RTVE.

“Es verdad que te comparan con gente muy buena y que ha hecho muchas cosas sobre todo con la selección y con su equipo, pero bueno, intentas estar tranquilo y sabes que tienes que hacer tu carrera. Que te comparen con esta gente te sirve para coger confianza y fuerza. He hablado un par de veces con Iniesta y me ha dicho que esté tranquilo, que lo que tenga que llegar, llegará. Que haga mi carrera. Y estoy contento porque la verdad es que los consejos de un maestro como él ayudan mucho”, dice el azulgrana.