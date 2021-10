La lesión de Pedri en las últimas horas ha provocado que Luis Enrique haya sustituido al jugador canario por Brais Méndez para disputar la Final Four de la Nations League.

El jugador del Celta ya fue llamado con 'La Roja' en la ventana internacional de septiembre. Brais se incorporará a la concentración que arranca este lunes en Las Rozas para preparar la semifinal del miércoles 6 de octubre ante Italia en San Siro

Según ha informado el FC Barcelona, Pedri ha sufrido una lesión en en el muslo izquierdo justo antes del partido de este fin de semana ante el Atletíco de Madrid. La evolución de las molestias del jugador canario determinarán su regreso.

“[MEDICAL UPDATE] ❗️



☑️ @JordiAlba has received the medical green light

❌ @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBarça pic.twitter.com/tdx29cJqGR“