Luis Enrique: "Me siento superrespaldado por la Federación"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, ha dicho sentirse “en la gloria” y “superrespaldado por la Federación” a la hora de hablar sobre su situación contractual. En vísperas del partido amistoso contra Albania, el técnico no ha querido dar detalles sobre sus razones para no renovar, pese a haber logrado la clasificación para el Mundial.

“Lo he hecho por vosotros, porque si luego en el Mundial sale una cagada terrible y tengo cuatro años más de contrato vais a estar diciendo: ‘Hay que echarlo, hay que echarlo’”, ha respondido a una de las cuestiones empleando el sarcasmo.

01.05 min Luis Enrique no aclara las dudas sobre su futuro y la Federación empieza a sondear sustitutos

El técnico asturiano no ha renovado de forma automática su contrato con la RFEF, una práctica habitual cuando se logra la clasificación para el Mundial. Luis Enrique ha emplazado a las partes a hablar pasado Catar 2022: “No, no lo tengo decidido -irse- me siento superrespaldado por la Federación, que me ficharon dos veces, y siento el máximo cariño”.

“Yo voy a cumplir mi contrato que es hasta después del Mundial. A partir de ahí, no hay que preocuparse de nada. Yo estoy contento”, ha insistido.

Luis Enrique espera vivir ante Albania “una fiesta después de que la selección lleva 18 años sin venir por estos lares, una tierra que adoro y aprecio, donde me siento como en mi casa. Espero que podamos tener una fiesta con todos los aficionados que quieran ver a un equipo que ilusiona”.

Así ha respondido a las dudas planteadas sobre si en algún momento había habido pérdida de ilusión o cierta desconexión con los aficionados. “Yo creo que vosotros -los medios- sois un arma de información muy potente y depende de lo que enviéis puede haber más ilusión o menos. Evidentemente, lo que hagas en el terreno de juego también tiene su repercusión”.

Al seleccionador no le ha sorprendido el lleno: “Claro que lo daba por hecho. Cuando jugamos aquí la final de las Olimpiadas (1992) hubo un lleno, 80.000 espectadores que disfrutaron de un ‘show’ increíble, uno de los mejores partidos de mi vida”. Luis Enrique fue parte del equipo olímpico que logró el oro en fútbol en Barcelona’92.

Tokyo 2020 La selección masculina de fútbol gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 Ver ahora Pitu Abelardo empató de cabeza en el 65 y Kiko Narváez se encargó de hacer los dos siguientes.

De cara al Mundial, Luis Enrique, ha elogiado el papel de los jóvenes talentos que ha llevado a la selección: “Claro que ha valido la pena. Como no pienso en la edad que tienen, sino en si son buenos, ha valido la pena al menos para mí. Luego hemos conseguido aunar gente veterana y con gente joven humilde y con ganas de comerse el mundo, que solo puedo decir maravillas”.

El seleccionador ha mostrado su confianza en el grupo y les ha pedido “competir con las mejores selecciones. En el Europeo dije que el objetivo era estar entre las que podían ganar el título y lo logramos. El Mundial es un paso más, es más complejo. Pero yo creo que con estos jugadores y la repercusión que tienen vamos a competir seguro”.

Asimismo ha lamentado que vaya a quedarse gente fuera: “Hay una prelista y un grupo de jugadores interesantes que seguimos. No hay sitio para todos. Lo siento por ellos, pero no van a poder ir. Al final lo importante es tener un nivel y llegar con garantías sean quienes sean los jugadores”. “Yo puedo deciros lo que quiera, me lo puedo inventar, pero al final los hechos hablan más de las convocatorias”, ha dicho previamente sobre su confección de las listas.

Luis Enrique no ha querido ahondar en las propuestas que hay para aliviar el calendario futbolístico, pero ha incidido en que lo importante es “proteger al futbolista”. Y se ha quitado mérito por la pantalla gigante que ha sido la nota destacada en los entrenamientos de Las Rozas: “Llevo años viéndosela a entrenadores alemanes, no soy ningún innovador”.