Jennifer hermoso, futbolista del Barcelona, ha atendido a los micrófono de RTVE antes del crucial partido ante el Real Madrid que podría suponer el título liguero para las blaugranas si logran imponerse en 'El Clásico'.

"Hemos hecho las cosas muy bien, ¿qué podemos hacer mal este finde?". "Entrenamos cada día para llegar a este nivel, entrenamientos largos e intensos que ayudan a lograr los resultados", manifiesta la máxima goleadora del Barcelona.

Además, ha querido recalcar lo importante que es cuidarse en el deporte. "Intento cuidarme mucho. Entrenamiento, nutrición y descansar para estar al 100% a nivel mental". "Ahora te cuidan mucho y se rinde más". "Tengo una dieta muy variada, hay veces que tienes que pesar los alimentos, hay que ser estrictos con estas cosas, es imprescindible", señala.

Sobre su faceta como persona pública, tiene claro que debe tomárselo con naturalidad. "Para lo bueno y para lo malo, la gente te va reconociendo, estas expuesta a esto, tenemos que cuidarnos mucho en positivo y en negativo".

La madrileña es una de las mejores jugadoras del mundo, alma de la selección y del Barcelona. "Esto me halaga mucho, intento transmitir alegría y sonrisas que faltan en el mundo del deporte, falta mucho, hay un lado de locura y de locura controlada, lo deportivo ha marcado mi vida, ganar o perder pero con una sonrisa".

Asimismo, ha hablado de la importancia del título liguero y los próximos compromisos de las catalanas . "Cuando perdimos la semifinal en Bilbao, fuimos a por todas. El Barça es el mejor equipo del mundo". La Liga y la Copa de la Reina , prioridades. "Si ganamos la Liga, a los tres días tenemos los cuartos de Copa. Con tantos títulos por medio no pudimos celebrar mucho el triplete, cuando consiguamos los objetivos lo celebraremos a lo grande ".

"Es una final para el Real Madrid"

Hermoso sabe que el Real Madrid no les pondrá las cosas fáciles y no se relaja. "Irán con la mentalidad de no dejarnos respirar, el Madrid ha preparado este partido como si fuera una final".

La Eurocopa, objetivo el próximo verano. "Soñamos en grande, son seis partidos, pero tenemos un grupo muy complicado, el nivel cambia, pero el equipo está entrenando para estas grandes ocasiones, tenemos un equipo jóven, puede pasar de todo".

También ha querido tener palabras de ánimo para la lesionada Cardona. "No sé que nos pasa con las lesiones, todas somos importantes, nunca me voy a alegrar de la lesión de una compañera, que se recupere pronto".