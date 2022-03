Jorge Prado (RedBull GasGas Factory Racing) ha liderado la primera manga del Gran Premio de Lombardía de MXGP desde la primera curva, donde ha conseguido un nuevo holeshot. El tercero de la temporada después de los dos en Matterley Basin. Durante toda la carrera ha tenido detrás a Tim Gajser, pero el esloveno ha sido incapaz de acercarse a menos de un segundo de Prado y en ningún momento ha encontrado la oportunidad de adelantar al español.

Por detrás, remontada espectacular de Rubén Fernández. El gallego partía desde la penúltima valla tras su caída el sábado en la clasificación, pero una gran salida le ha permitido adelantar a muchos pilotos. Finalmente ha sido quinto, por detrás de un Jeremy Seewer que de nuevo ha vuelto a irse al suelo y no ha podido luchar por el podio a pesar del gran ritmo que ha mostrado.

El tercer escalón del podio en esta primera carrera lo ha ocupado Maxime Renaux, espectador de lujo a distancia del duelo que han protagonizado Gajser y Prado en las dos primeras posiciones.

Carrera 2 MXGP

Una mala salida ha relegado a Jorge Prado a la décima posición, lo que le ha privado de luchar por el triunfo en la segunda manga desde las primeras curvas. El holeshot lo ha conseguido el alemán Henry Jacobi, primer piloto en arrebatarle ese ‘premio’ a Prado esta temporada.

Gajser ha dominado de principio a fin sin que ningún piloto haya conseguido hacerle sombra. Solo Renaux, que ha acabado segundo, se ha acercado al esloveno después de una pequeña caída que ha sufrido, pero la diferencia entre ambos se ha vuelto a ampliar hasta los 8 segundos al final de la segunda manga.

El podio de la segunda carrera lo ha completado el neerlandés de Huqvarna Brian Bogers, que ha sorprendido con su gran ritmo. Prado ha rodado muchos minutos en la quinta posición por detrás de Thomas Kjer Olsen, pero una caída le ha relegado al séptimo puesto final. Rubén Fernández ha sido sexto.

Después de acabar la segunda manga, Prado ha reconocido que ha corrido la mayor parte de la carrera con arena en los ojos, lo que le ha impedido obtener mejores resultados. Finalmente, el podio del Gran Premio de Lombardía de MXGP ha sido: 1. Tim Gajser, 2. Maxime Renaux, 3. Jorge Prado.

Tras vaciarse una ampolla de suero en los ojos, el gallego se mostraba satisfecho: "La primera manga fue perfecta de principio a fin. En la segunda he arrancado bien pero en la primera curva se me ha cruzado un poco de atrás y me han pasado algunos rivales. No quería estresarme y sí remontar poco a poco, pero se me ha metido arena en los ojos y no veía bien. A falta de tres vueltas no he visto un bache y he salido por encima del manillar cayendo al suelo; es una pena porque creo que podía haber sumado unos puntos más. Aún así contento de seguir aquí en el podio, de ganar una manga y deseando llegar a Argentina, a ese circuito que tanto me gusta y ese país en el que tanto me quieren."