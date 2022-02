Calendario 20 de febrero: MXGP de Gran Bretaña. Matterley Basin

6 de marzo: MXGP de Lombardía (Italia). Mantova

20 de marzo: MXGP de la Patagonia (Argentina). Villa La Angostura

3 de abril: MXGP de Portugal. Agueda

10 de abril: MXGP de Trentino (Italia). Pietramurata

24 de abril: MXGP de Letonia. Kegums

1 de mayo: MXGP de MFR (Rusia). Orlyonok

15 de mayo: MXGP de Cerdeña (Italia). Riola Sardo

29 de mayo: MXGP de España. Xanadú (Arroyomolinos, Madrid).

5 de junio: MXGP de Francia. Ernee

12 de junio: MXGP de Alemania. Teutschenthal

26 de junio MXGP de Yakarta (Indonesia). Yakarta

3 de julio: MXGP de Indonesia. Semarang

17 de julio: MXGP de República Checa. Loket

24 de julio: MXGP de Flandes (Bélgica). Lommel

7 de agosto: MXGP de Suecia. Uddevalla

14 de agosto: MXGP de Finlandia. litti-KymiRing

21 de agosto: MXGP de Charente Maritime (Francia). St Jean d'Angely

4 de septiembre: MXGP de Turquía. Afyonkarahisar



El Campeonato del Mundo de Motocross 2022, que se podrá ver íntegramente para la categoría reina de MXGP en RTVE, arranca este fin de semana con la primera prueba puntuable, el GP de Gran Bretaña en el circuito de Matterley Basin. En MXGP España tendrá a tres pilotos compitiendo entre los mejores: Jorge Prado, Rubén Fernández y Jorge Zaragoza.

El mundial, que tiene un calendario con 20 carreras, contempla una cita en nuestro país con motivo del GP de España el último fin de semana de mayo. En la antesala del arranque del campeonato del mundo el triple campeón mundial de motocross Jorge Prado asegura en declaraciones a RTVE que este año se siente "fuerte para pelear por el título de campeón en MXGP".

Prado afronta este año su tercera temporada en la categoría reina de MXGP pero con nuevos colores. En 2020 y 2021 corrió en la máxima cilindrada de 450cc con la estructura de fábrica de KTM pero en 2022 cambia el naranja por el rojo de Gas Gas como líder del equipo oficial de la marca española. “Los pilotos de KTM, Husqvarna y GasGas tenemos la misma moto, solo cambian los colores pero estamos en igualdad de condiciones técnicas. Para mí es un honor poder defender los colores de una marca española como Gas Gas y lo daré todo por lograr los mejores resultados”.

El buen estado de forma de Prado contrasta con las bajas confirmadas del actual campeón del mundo de MXGP Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory Racing) y de Romain Febvre (Kawasaki Racing Team MXGP) para la primera prueba del mundial. Herlings se lesionó el talón del pie izquierdo en una caída durante… ¡una sesión de fotos! en el circuito castellonense de Red Sand. El piloto neerlandés ha tenido que pasar por el quirófano para ser operado del calcáneo y cuando le quiten la escayola deberá estar dos semanas más de recuperación. En cuanto a Febvre, el piloto francés se rompió la tibia tras caer mientras participaba en el Supercross de París y podría perderse las dos primeras rondas del mundial.

Sobre sus expectativas de cara a un mundial tan largo -40 carreras en 20 fines de semana volviendo así al formato de competición prepandemia- Prado reconoce que en un campeonato a 20 pruebas "es importante ser regular y no fallar. Por ello me he preparado a conciencia y he mejorado cosas, por ejemplo he progresado en la arena y eso me da mayor seguridad”. Tras dos cursos no exentos de lesiones y enfermedades el piloto lucense está en plena forma para sumar otro título mundial a los tres que ostenta, uno en 65cc y dos en la categoría de MX2.

En el equipo RedBull GasGas Racing, que gestiona el director de la estructura Claudio de Carli, también corren Mattia Guadagnini y Simon Langenfelder, compañeros de equipo de Prado aunque la punta de la lanza de la formación es el piloto gallego, que bromea con la “alta presión que nos ha dejado Sam Sunderland tras ganar el Dakar. ¡Ahora habrá que intentar ganar el título de MXGP para GasGas!”.

En la parrilla de salida de todos los GGPP de MXGP 2022 habrá dos pilotos españoles más: Rubén Fernández (Honda 114 Motorsports) y Jorge Zaragoza (KMP Honda Racing), que tratarán de estar cerca de la cabeza en todas las carreras.