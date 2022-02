Queralt Cstellet, subcampeona olímpica de halfpipe en los Juegos Olímicos de Pekín 2022 se ha mostrado exultante tras poder cumplir un sueño que premia la pasión que siente por el snowboard tras señalar en el Telediario de TVE que ha arriesgado todo lo posible en la segunda ronda tras las dudas del primer salto.

"Ha sido una lucha desde el principio no me han puntuado como yo esperaba la primera ronda, no sé me penalizaron la entrada del primer salto o el error del final, por eso he salido en la segunda ronda a darlo todo a conseguir más aire con mi truco de mayor altura...Una vez que he visto la puntuación, me ha dado mucha tranquilidad", ha explicado.

El viaje hasta la medalla no ha sido nada fácil como ha explicado la catalana, que no ha podido contar con su entrenador en Pekín. "Ha sido un no parar de vuelos y de todo tipo deobstáculos, pero cuando me han dado la medalla lo único que he pensado es que nada llega de manera fácil y todo es fruto del trabajo diario", continuó.

La 'rider' catalana compartió lo que sintió en la competición y proyectó lo que hará cuando se cuelgue la plata olímpica. "Parece mentira mirar atrás, lo que constituye este momento tan 'cortito'. Sentiré emoción, satisfacción y quiero disfrutar ese momento como nunca. He hablado rápidamente con la familia, sabía que estaban todos, con mis padres, reunidos en casa. Estoy donde estoy gracias a mi familia y amigos", subrayó.

"Son muchos años de trabajo y sacrificio, es media vida persiguiéndolo, y cuando ocurre cuesta creerlo. Hay muchas gente detrás y me siento agradecida por todo el apoyo y muy orgullosa. Soy muy feliz, disfruto cada día en la nieve", insistió.