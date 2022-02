Hace tres años el mundo se paró para Max Parrot. "Hace tres años, en este mismo momento, estaba en una cama de hospital tumbado para someterme a 12 minutos de quimioterapia y sin ningún tipo de energía". Este lunes, Max Parrot se ha proclamado campeón olímpico de slopestyle en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022: "Parece irreal".

El rider canadiense, de 27 años, ha tocado el cielo después de salir del infierno de un linfoma de Hodking que le alejó de todo durante ocho meses en los que recibió doce sesiones de quimioterapia: "No tenía músculos ni cardio. Estaba viviendo una pesadilla". El tratamiento recibido por Parrot fue efectivo y, como hizo Carla Suárez tras superar el mismo tipo de cáncer, volvió al deporte de alto nivel.

"Estar aquí tres años después es algo maravilloso. ¡Estoy aquí, dedicándome a mi pasión!", afirmaba exultante en la zona mixta posterior a su participación en Pekín 2022. "El cáncer me hizo entender lo agradecido que estoy por la vida", aseguraba Parrot antes de los Juegos, cuando lanzó un documental, 'La vida como una medalla de oro', en el que ha plasmado su experiencia y con el que recauda fondos para la Sociedad de Leucemia y Linforma de Canadá.

“My new documentary is out! Go on https://t.co/QGFmkDv23b to watch it and contribute to fighting cancer! @LLSusa @dulcedoesports @LaureusSport @MonsterEnergyCa @XGames @Swatch @petrocanada @sobeys @bell pic.twitter.com/RMV2pAf432“