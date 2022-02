(El siguiente artículo es un relato en primera persona de nuestro comentarista Paco Grande, enviado a los Juegos de Iniverno desde hace 30 años)

Debuté en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992. Hace, algunos años. Yo recogí el testigo de Matías Prats y de Jesús Álvarez como comentarista de esquí alpino de TVE. Siempre me ha gustado esquiar y comentar esquí era mi ilusión. En 1992 ya llevaba dos años comentando los saltos de Garmisch Parternkirchen, así que acudí a Albertville dispuesto a comerme el mundo o lo que fuera.

Vivíamos en Val D'Isere en la mítica estación francesa, donde se disputaban las competiciones de esquí masculino, y nos trasladábamos a Meribel o Courchevel para comentar el esquí femenino. Paco Fernández Ochoa era comentarista de TVE y vivía en nuestro mismo hotel chalet a pie de pista. Paco era un torrente de simpatía, anécdotas, historias y con una fuerza humana que te agotaba de la energía que le ponía a todo. Estaba preocupado por su hermana Blanca. Todos sabíamos que aquella carrera de Meribel sería la última oportunidad. Nadie pensaba ya en la caída de Calgary, ese oro que Blanca tenía ganado y que perdió por un mal apoyo del canto de su esquí. Ahora que lo pienso, Sapporo 72 me parecía entonces una fecha muy lejana, pero en realidad solo habían pasado 20 años del oro de Paquito. El tiempo puede ser relativo a veces.

“Mi misión era seguir a Blanca con un ENG por todas partes. Donde estuviera Blanca allí estaríamos mi cámara y yo. Fuimos muy pesados y Blanca se puso más nerviosa de lo que ya estaba“

El día de la medalla de Blanca yo no comenté la carrera. La veteranía es un grado y los jefes decidieron que fuera Jesús Álvarez quien lo hiciera. No me gustó, claro, porque quien comentaba todo era yo y llegaba lo bueno y no me elegían, pero lo entendí y con el paso del tiempo lo entiendo cada vez más, y aquello que decidieron los jefes pues bien decidido fue. Mi misión era seguir a Blanca con un ENG por todas partes. Donde estuviera Blanca allí estaríamos mi cámara y yo. Fuimos muy pesados y Blanca se puso más nerviosa de lo que ya estaba, y en un momento dado se giró y nos dijo: "Tío vale ya, no seáis tan pesados por favor, con la puta medalla" Años después fuimos compañeros en los Juegos de Vancouver 2010 comentando el esquí alpino y le comenté muchas veces aquella salida de pata de banco. "Yo qué sé Paquito, estaba de los nerviosssss" Blanca ganó su medalla en Meribel y cerraba su ciclo y Paquito, su hermano, era por fin feliz.

Estamos en Pekín 2022, Paquito se nos fue en 2006 y Blanca en 2019. Nos dejaron para siempre. Yo les he hecho tres programas Conexión Vintage en recuerdo de sus hazañas en Teledeporte. Y siempre estaré agradecido a todo lo que me enseñaron y, sobre todo, en haber esquiado a su lado. Con Paco En Val D'Isere 1991 en la Copa del Mundo, allí mismo donde comentamos los Juegos, y con Blanca el último día de Vancouver 2010, en Wistler Mountain en un gran día de esquí. En las dos ocasiones comprobé lo que es esquiar junto a dos medallistas. No esquiaban, flotaban o volaban en la nieve. No sé cómo lo hacían. Talentos.

Mientras se celebra Pekín 2022 y llega alguna nueva medalla, pienso que han pasado 30 años de la medalla de Blanca y 50 de la de Paco (narrada por el mítico comentarista de TVE, Juan José Castillo) Ufff, ahora sí que noto que ha pasado mucho tiempo. Demasiado.

Quisiera volver a aquellos años y esquiar junto a los dos hermanos. Nada me haría más ilusión, pero las cosas son como son y lo que deseo es que, al igual que decían Blanca y Paco, a ver si de una (puta) vez llega alguien y gana una medalla en esquí, que ya ha pasado demasiado tiempo y alguien le tiene que dar el relevo a los míticos e inolvidables hermanos Fernández Ochoa.

A disfrutar siempre de los Juegos Olímpicos y más de los de invierno que son muy especiales.