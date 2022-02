Queralt Castellet y Ander Mirambell están listos e "ilusionados" para portar la bandera española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. A solo un día del acto que abre los Juegos, la pareja de abanderados asegura que pondrán "mucho estilo, mucho arte, pasión e ilusión".

Tanto Castellet como Mirambell coinciden en lo especial de un momento que la 'rider' ya vivió en Vancouver 2010. Ahora acompañará a Mirambell portando la bandera "a cuatro manos" y ni se plantean que la diferencia de altura entre ambos suponga un problema.

Centrados en la competición que viene por delante, ambos deportistas han analizado las primeras impresiones que han encontrado a su llegada a Pekín en una rueda de prensa organizada por el COE. Ambos han apostado porque serán, pese al COVID, unos juegos espectaculares.

Mirambell: "Ojalá Queralt consiga la medalla, se la merece"

Ander Mirambell no ha dudado en elogiar a su compañera Queralt Castellet. Entre ambos suman nueve Juegos Olímpicos y el barcelonés sabe que esta puede ser la gran oportunidad de la 'rider': "Ojalá Queralt consiga la medalla, se lo merece. Para mí, ya la tiene, porque estar en sus quintos Juegos es algo, con perdón, acojonante".

El corredor de skeleton ha pedido que se valore el hecho de "tener 14 deportistas españoles entre los mejores del mundo en unos Juegos. Eso ya es un éxito. El esfuerzo de estar aquí es ya muy grande". En sus cuartos Juegos, Mirambell llega con cierta desventaja con respecto a sus rivales: "Partimos con 40 bajadas menos que la mayoría de competidores, porque no estuvimos en octubre, y ahora con la dificultad que mi entrenador no ha podido viajar por protocolo COVID, así que estoy solo ante el peligro".

“El objetivo es estar lo más arriba posible“

No obstante, el deportista español ha mostrado su habitual optimismo y ha dicho que "el objetivo es estar lo más arriba posible". "Lo bueno que tiene este circuito es que si cometes un error en la curva 2 se te acaba la bajada, así que tienes que ser muy regular, y ese es uno de mis puntos fuertes. Me gustaría decir que mi objetivo es luchar por las medallas, pero eso no es realista. Si soy capaz de coger confianza los próximos días me gustaría hacer una de las mejores carreras de la temporada y de mis Juegos", ha explicado.

"Los últimos días antes de viajar entrenamos en instalaciones sin gente, como la playa de Badalona, en los que trabajamos la potencia o la velocidad. Yo creo que se aprovecha poco la montaña o la playa para realizar ejercicio físico gratis", añadió.