El mejor jugador de la historia tenía que hacer su camino distinto. Cualquiera que no lo conozca se esperaría la típica historia del joven precoz, número 1 del Draft, que fue titular desde sus inicios de la NFL. Mucho más lejos de la realidad, fue suplente durante dos años en la universidad y elegido en la posición 199 del Draft del 2000 por los New England Patriots, donde pasó un año a la sombra de Drew Bledsoe. Físicamente nunca ha sido un portento como mucho de los quaterbacks de la actualidad, pero vean su máximo sprint en el momento de ser elegido en el Draft.

“NFL draft combine under way…wonder if any QB’s will run the 40-yard dash as well as Tom Brady?https://t.co/OmaSXWwKQb“