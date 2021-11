Carlos Alcaraz: "Tengo nivel para competir con los top"

El tenista Carlos Alcaraz ha estado en Radiogaceta de los deportes hablando de su experiencia en la Next Gen ATP, en la que resultó campeón, y de su próxima participación en la Copa Davis: "Me falta experiencia, estoy viviendo momentos nuevos y cuanto mas los viva mejor me lo tomaré y mejor me saldrán las cosas. Soy muy joven, tengo 18 años y no me tengo que preocupar por nada", ha dicho.

Sobre su experiencia en la Next Gen ATP admite que se sorprendió de lo bien que le salió todo el campeonato: "Me sorprendí a mí mismo de la madurez con la que afronté el partido en la pista más grande del mundo. Disfruté como nadie, jugué a un nivel espectacular... me sorprendió cómo supe gestionarme a mí mismo, los nervios y las emociones".

Alcaraz también admite estar en un muy buen momento deportivo: "Tengo bastante nivel para competir con los top pero me falta un peldaño por subir para estar al mismo nievl y mantenerlo todo el año".

