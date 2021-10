Los tenistas Pablo Carreño, Feliciano López, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz y Marcel Granollers son los cinco integrantes del equipo español que participará en las Finales de la Copa Davis, que se celebrarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Innsbruck (Austria), Turín (Italia) y Madrid.

Así lo ha anunciado el capitán del equipo español, Sergi Bruguera, en el Consejo Superior de Deportes. La gran novedad del equipo es la presencia de Carlos Alacaraz, en lugar de Rafa Nadal que no está por lesión.

Respecto a la ausencia de Nadal, Bruguera destacó que "tiene que estar 'tocado' por no poder participar ni poder defender el título".

"Seguro que es una cosa que le haría una ilusión tremenda. Si le apetece venir, estaremos encantados. Lo primero que tiene que hacer es recuperarse de su pie y estar a tope para volver a jugar y competir en la Davis el año que viene", agregó.

Carreño y Bautista, al frente del equipo

El liderazgo del equipo recaerá en Pablo Carreño, medallista olímpico en los Juegos de Tokio y número 18 de la ATP, y Roberto Bautista (20), gran protagonista de la final de 2019. Ambos son, junto con Alcaraz (48), los mejores españoles en la clasificación ATP.

"He elegido los tres mejores jugadores del ranking que veo para competir y luego, con este nuevo formato, es capital el doble y necesito reforzarlo. El año que ganamos, en tres de los cinco partidos fue con el doble decisivo. El doble es muchísimo más importante que antes. Todos los jugadores que vienen están para jugar y confío en todos para hacerlo. Si no, no me los llevaría", explicó Bruguera.

Marcel Granollers y Feliciano López serán los tenistas que se centrarán en el dobles.

El conjunto español, encuadrado en el Grupo A, jugará la primera fase contra Rusia y Ecuador. Los partidos contra los sudamericanos serán el viernes 26 de noviembre a partir de las 16 horas, y contra Rusia jugarán el domingo 28 a la misma hora en el Madrid Arena.