El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique ha dicho que espera el apoyo de la afición ante Suecia. Sevilla es el escenario del último partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"Es la situación que hubiéramos firmado antes de empezar la competición. Poder jugar en casa ante nuestra gente y los resultados nos favorecen", ha dicho el técnico a TVE. "Hago un llamamiento a la afición, necesitamos que nos apoyen en los momentos de debilidad. Cuando nos apoyan ellos son más débiles y nosotros más fuertes", ha añadido.

Preguntado también sobre la presencia o no de Zlatan Ibrahimovic, Luis Enrique ha matizado que con el veterano delantero "ellos jugarán más balones largos. Nosotros intentaremos contrarrestar con nuestras armas. Cuanto más tengamos el balón, mejor, pero será difícil".

También ha sido cuestionado, por TVE y en rueda de prensa, por las palabras del sueco Janne Andersson, que se ha quejado de que se haya limitado el césped de La Cartuja para entrenar: "Vamos a entrenar donde nos dejen para preservarlo y jugar mañana en las mejores condiciones". Tampoco ha querido entrar en polémicas sobre el estado del terreno, que ya fue criticado en la Eurocopa: "Está mejor".

"La posesión no te garantiza que el resultado", ha dicho en rueda de prensa. "Ellos pueden tener transiciones desde atrás y tienen las jugadas a balón parado. Hemos visto un partido en el que hay un equipo dominante y gana el otro. Esto es fútbol", ha añadido.

El seleccionador ha orientado varias de las respuestas en la idea de que el equipo saldrá a ganar: "El plan no cambia, vamos a intentar hacerlo de manera colectiva".

Así al ser preguntado tanto por si juega o no Ibrahimovic o por si afrontan de la misma manera el partido con un punto por delante y la posibilidad de obtener un empate. "Al empezar la concentración hablamos de lograr dos victorias para estar en el Mundial y ese sigue siendo el objetivo".

Acerca de si debe corregir errores respecto a los partidos anteriores contra Suecia, el seleccionador ha defendido que en ambos "fuimos mejores, pero no materializamos las ocasiones. Tampoco merecimos la derrota en Suecia, al menos el empate. Pero el fútbol no entiende de merecimientos".

No obstante, también se le ha preguntado por si la situación es parecida a la que vivió como jugador en Sevilla en 1993, cuando la selección se jugaba la clasificación, y cómo se duerme en esas circunstancias: "El día antes duermo como un niño y el día después no duermo ni borracho".

En cuanto a si se valora el hecho de estar o no en los Mundiales, ha respondido: "Las rachas que pasaron están ahí y tienen su importancia, pero no pueden descentrarnos. Todavía no está hecho el trabajo, falta lo más difícil". Misma filosofía que al ser preguntado por su renovación: "El futuro es mañana, mejor dicho hoy. Eso es lo que me motiva", aunque también ha añadido que la química con la Federación "es buena".

Y ha sido preguntado por el capitán, Sergio Busquets, quien también ha comparecido después: "Uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial, al menos para mí".