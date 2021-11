La jornada 12 de LaLiga continúa este domingo con otros cuatro partidos, en los que está en juego el liderato. Concretamente el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, donde los donostiarras pueden deshacer el empate a puntos con Real Madrid y Sevilla.

Paralelamente, el Betis puede sumarse al tren de los 24 puntos, pero para ello debe ganar en su visita a un Atlético de Madrid que precisamente pugnará por arrebatarles la cuarta plaza, de la que le separan dos puntos.

Sin embargo, primero recibe el Cádiz al Mallorca en el Nuevo Mirandilla. Los de Álvaro Cervera tuvieron en sus manos salir de los puestos de descenso en su visita al Estadio de La Cerámica, pero el Villarreal anuló su ventaja de dos goles para acabar empatando 3-3.

El Mallorca de Luis García Plaza está en una mejor posición que los gaditanos, antepenúltimas, separados por cinco puntos y margen para no verse en los puestos de descenso.

Tras ese partido se jugará el del Wanda Metropolitano, donde una de las principales bajas a las que tiene que sobreponerse el Atético es la de su propio entrenador, Diego Simeone, expulsado en el partido anterior.

Además, los colchoneros tienen las ya consabidas de Lemar, Llorente, la duda de Kondogbia y la posible vuelta de Stefan Savic a la zaga, sustituyendo a Felipe. En punta seguiría el tridente Griezmann, Joao, Suárez.

Por su parte, el Betis se anima con el liderato a tiro de una victoria, a expensas de lo que haga después la Real. Los de Manuel Pellegrini pierden sin embargo a Borja Iglesias, que el viernes no se entrenó por unas molestias.

El Getafe, a por la primera victoria; derbi vasco con sabor a revancha

El Getafe recibe al Espanyol en el Coliseum Alfonso Pérez en su casi permanente estado de emergencia como colista. Tan solo tres empates en once partidos como renta hacen que la primera victoria sea algo más que urgente.

Enfrente llega un Espanyol acomodado en la zona media y que no ha conocido la derrota en lo que va de mes de octubre. No obstante, tendrá la sensible baja de su goleador Raúl de Tomás, expulsado en la jornada anterior frente al Athletic.

Se cierra el domingo con el derbi vasco en Anoeta. La Real Sociedad se ve abocada a puntuar si quiere mantener el liderato en solitario y no verse en un triple empate a puntos con Madrid y Sevilla, que puede ser cuádruple en función de lo que haga el Betis.

El técnico local Imanol Alguacil sigue sin poder contar con Mikel Oyarzabal, pero tiene en punta a Sorloth e Isak, noruego y sueco, en plena forma goleadora.

El Athletic llega con ganas de revancha por la final de Copa perdida y ganas de recuperar acierto ante el gol. Marcelino García Toral recupera a Iñigo Martínez, baja ante el Espanyol por una molestia estomacal, pero sigue sin poder contar con Villalibre ni Oier.