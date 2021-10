La Real Sociedad es colíder de la Liga con 17 puntos junto a Real Madrid y Atlético tras su empate (1-1) en el Coliseum ante un Getafe que sigue colista mientras Elche y Villarreal han vencido respectivamente a Celta y Betis en la octava jornada en Primera División que se completó con la victoria del Granada ante el Sevilla por 1-0 en Los Cármenes.

La Real Sociedad rozó el cielo del liderato de Primera División tras empatar 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe, que no pudo sumar su primera victoria del curso para colocar a Míchel en una situación controvertida con su cargo en juego.

El Getafe se marchó por delante en el marcador al descanso después de un primer acto con muy pocas ocasiones. Apenas una clara para cada equipo. El conjunto azulón la aprovechó y la Real Sociedad, no. Sandro, al filo del descanso, estableció la diferencia después de aprovechar una asistencia de Arambarri, que robó a Elustondo un balón en centro del campo para habilitar a su compañero en un mano a mano frente a Remiro.

Mikel Oyarzabal hizo su sexto tanto del curso después de cabecear un centro de Zubimendi desde la banda derecha. Quedaba media hora y al Getafe parecía que le iba a esperar un auténtico calvario.

Al final, el marcador no se movió. Dentro de la locura, no reinaron las ocasiones y tal vez nadie acabó contento. La Real, porque desperdició una gran ocasión para convertirse en el nuevo líder de Primera División. El Getafe, porque sigue sin ganar y van ocho jornadas. Míchel se acerca al infierno de la destitución, aunque puede que todavía no lo suficiente.

Beneddetto impulsa al Elche y frena al Celta Un gol en la segunda parte del delantero argentino Darío ‘Pipa’ Benedetto, el primero que logra en la competición española, sirvió al Elche para estrenar su casillero de victorias en casa esta temporada y cortar la buena racha del Celta (1-0). Tras una primera parte espesa e igualada, el tanto del atacante y accionista del club ilicitano hizo justicia a los méritos del Elche, muy superior a un Celta que decepcionó y que sólo al final rozó el empate con un gol de Aspas, en el minuto 89, que el colegiado anuló a instancias del VAR por mano del delantero. El conjunto vigués arrancó el partido monopolizando la posesión del balón ante un Elche replegado que recuperó la línea defensiva de cuatro para cerrar el juego ofensivo de su rival.