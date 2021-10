David de la Cruz firma con Astana para las dos próximas temporadas

David de la Cruz, actual subcampeón de España en contrarreloj, ha firmado con Astana para las dos próximas temporadas (2022-2023) y dejará de formar parte del UAE Team Emirates.

"Estoy muy feliz de unirme al equipo Astana de la próxima temporada. No tuve ninguna duda y tomé una decisión bastante rápida cuando Alexandr Vinokurov se acercó a mí con una oferta para unirme a su equipo. Siento que el Astana es el equipo que se adapta perfectamente a mí, pero al mismo tiempo, es el equipo al que me adapto como ciclista", reconoció el corredor de Sabadell, de 32 años.

“�� David De La Cruz joins Astana



��️“I am really happy to join Team Astana from the upcoming season. I didn’t have any doubts and made quite a quick decision when Alexandr Vinokurov came to me with an offer to join his team" - @iamdlax



����https://t.co/fyiiWQwS4a



�� @GettySport pic.twitter.com/r3ILJu6OOf“