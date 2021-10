Iván García Cortina: "Aspiro a todo en la París-Roubaix"

Iván García Cortina (Gijón, 1995) tiene apuntado siempre en el calendario la París-Roubaix. Es su carrera favorita, su gran sueño de victoria y este domingo compite por cuarta vez en esta prueba, que se tuvo que suspender el año pasado por la Covid-19 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta edición se celebra en octubre después de ser cancelada en su fecha habitual -en abril- por la alta tasa de contagios en la región de Bord-Pas de Calais. El cambio de fecha ha causado que la lluvia, la principal amenaza cada año, sea la invitada principal de la carrera, que puede condicionar seriamente el devenir de la París-Roubaix, generando más dureza y peligrosidad más si cabe a la carrera. El ciclista gijonés no está cuajando su mejor temporada, sin triunfos este año y desapercibido en la mayoría de carreras. No obstante, su buen papel en el Mundial -junto a la gran actuación en Frankfurt (cuarta posición)- abren las puertas al optimismo para el asturiano este domingo. Cortina analiza en Radio Nacional Asturias sus expectativas de cara al domingo.

En lo personal, hay que ser realistas, la falta de resultados es algo que nunca viene bien. Es lo que luchas y te cuidas para ello, pero por lo demás, casi siempre me quedo con la parte positiva y es que este año di muchos pasos adelante, sobre todo, en las clásicas: esa solidez de no fallar en casi ninguna, estar siempre ahí, aunque siempre nos faltaba algo para estar más adelante en el grupo que se juega la carrera. Esperemos que el año que viene eso se cambie y estar ahí.

¿Has mirado las condiciones climatológicas para este domingo? ¿Cómo pueden influir?

En principio, dan agua, así que será una París-Roubaix pasada por agua que hace muchos años que no vemos, seguramente. A mí no me disgusta, me suele gustar, pero los adoquines siempre son diferentes. Son muy resbaladizos cuando están mojados y si no hay una caída de por medio la verdad que es algo que me gusta.