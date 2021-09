El ciclista español Alex Aranburu correrá en el Movistar las próximas tres campañas (2022-2024), según ha anunciado el conjunto ciclista en sus redes sociales.

