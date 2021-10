Elisabeth Deignan (Trek) ha sido la primera mujer en ganar la París-Roubaix femenina de la historia. La británica atacó en el Carrefour de l'Arbre para garantizar la victoria sobre la neerlandesa Marianne Vos (Jumbo), que fue segunda y Elisa Longho Borghini celebró con mucha efusividad su tercer puesto.

