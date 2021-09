Su hermano, Willy, no cambiará de aires esta temporada y seguirá en los Pelicans de Nueva Orleans, donde se siente como si estuviera con su "familia" y donde vaticina "un buen año".

“"I'm really happy to be back with you guys in New Orleans, with my team - I feel like they are my family." ❤️#Pelicans | @willyhg94 pic.twitter.com/MMh108mbVc“