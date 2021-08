El jugador español Santi Aldama ya sabe lo que es jugar con la camiseta de los Memphis Grizzlies, con los que ha debutado en la Liga de Verano de la NBA en un partido contra los Brooklyn Nets.

Aldama, que este lunes firmó su contrato con la franquicia grizzlie, disputó 14 minutos y anoto 4 puntos. Anotó una canasta de siete intentos, falló los cuatro tiros que hizo desde la línea de tres y anotó dos tiros libres en un choque que se apuntó su equipo por 91-84.

“X Vision �� @Rookiedunker 's 7th assist finds @santialdama for the easy lay. ��: ESPN2 pic.twitter.com/idBBmaqy88 “

El escolta Desmond Bane lideró a Memphis con 32 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, y cuatro asistencias.

Los Nets tuvieron al escolta reserva Cam Thomas como su mejor encestador al conseguir 17 puntos mientras que el titular Quinndary Weatherspoon agregó 15 tantos, siendo los dos únicos jugadores del equipo de Brooklyn que lograron números de dos dígitos.

Lluvia de millones para Doncic

Mientras, Luka Doncic sigue haciendo historia en su espectacular carrera en la NBA. El esloveno ha firmado una extensión de contrato de récord por cinco años y 207 millones de dólares, según han informado medios locales, la mayor en la historia de la competición.

Además, el jugador tendrá también la opción del último año lo que le permitirá entrar antes el mercado de los agentes libres si lo desea y no ha llegado a un nuevo acuerdo con los Mavericks.

La firma se gestó en Ljubljana, adonde aterrizó un equipo de directivos de los Mavericks encabezada por Mark Cuban, dueño de la franquicia tejana, y el nuevo director general, Nico Harrison. También les acompañaron el nuevo entrenador Jason Kidd, el asistente del gerente general Michael Finley, el asesor especial, el exalero estrella, el alemán Dirk Nowitzki, y el actual director de salud y rendimiento de los jugadores, Casey Smith.

"Hoy es un sueño hecho realidad", declaró Doncic en un comunicado ofrecido a través de ESPN. "El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks".

“Dallas Mavericks star ⁦@luka7doncic⁩ on agreeing to his $207M supermax rookie extension: pic.twitter.com/fyeaqfyjWB“ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2021

Doncic, quien llevó a la selección eslovena a su primera participación olímpica y al cuarto puesto en Tokio 2020, tiene promedios de carrera en la NBA de 25,7 puntos; 8,4 rebotes y 7,7 asistencias por partido. Su producción de playoffs ha sido aún más impresionante, ya que promedió 33,5 puntos; 8,8 rebotes y 9,5 asistencias en 13 partidos de postemporada.