Higinio Rivero llegó a los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 dispuesto a todo. Solo lleva siete años en el mundo del piragüismo, pero su constancia le llevaron a progresar y a estar en un certamen de este nivel. El vasco obtuvo su plaza en la final de la prueba de canoa VL2 200 metros, siendo séptimo, en el Campeonato del Mundo 2019 de Szeged, en Hungría.

El piragüista vasco era instructor de vuelo y un gran apasionado de cualquier deporte practicado al aire libre. Pero, en 2013, con solo 31 años, Rivero sufrió un accidente escalando que le provocó una lesión medular. El vasco estuvo tres meses hospitallizado, dos y medio sin poder moverse de la cama y quiso recuperar su vida mediante el deporte, que era lo que siempre le había gustado. "Desde pequeño siempre me gustó hacer deporte y no parar, y después del accidente sigo igual", aseguró Higinio.

Por lo que descubrió el piragüismo como parte de la rehabilitación. "Al final siempre me gustó estar un poco por ahí, como las cabras", comentó Higinio en 'Objetivo Tokio Paralímpicos' en Teledeporte. Para él, este deporte le ofrece "otra perspectiva para conocer las ciudades y entornos desde un sitio más privilegiado". Además, de estar en al "aire libre y en la naturaleza".

Seis meses en Bilbao y seis en Sevilla

Higinio Rivero entrena habitualmente seis meses en Bilbao y otros seis en la CEAR La Cartuja de Sevilla. En los meses de invierno, el palista que tiene discapacidad física viaja hasta la otra punta del país ya que las condiciones metereológicas son perfectas durante los meses de invierno.

Durante el confinamiento, el paratleta pudo seguir preparándose con normalidad porque tanto la Federación como el Comité Paralímpico Español le entregó unos ergómetros, la maquina que simula el remo. Aunque, si tuvo problemas en la desescalada ya que no podía ir acompañado: "He tenido problemas cuando las medidas se relajaron. Yo podía ir al agua pero no podía ir con la persona de apoyo que me lleva la piragüa al agua".

La última competición que disputó antes del certamen nipón fue el Campeonato Europeo disputado en Duisburg (Alemania) en 2021 donde consiguió una segunda posición parando el cronómetro en 54.44. A nivel nacional, se proclamó campeón en abril de la Copa de España de Sprint en las pruebas de VL2 y KL2 200 metros, quedando segundo en las competiciones de KL2 y VL2 500.