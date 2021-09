La Vuelta a España se abre paso por el norte de España encarrilando la última semana con el final en Santiago de Compostela. Los velocistas aspiran este martes a poder disputar la etapa al tratarse de la última etapa prácticamente llana de la ronda española, con salida en Laredo y llegada en Santa Cruz de Bezana, en una jornada íntegra por Cantabria. Uno de los favoritos a alzar los brazos en la meta es Fabio Jakobsen. El sprinter holandés, que celebra su cumpleaños este martes, está rindiendo a un excelente nivel, con dos victorias de etapa y el jersey verde, aunque también ha llamado la atención su peculiar felicitación al vencedor de la etapa 13 y compañero Florian Sénéchal.

Un año después de su grave accidente en Polonia, donde estuvo a punto de morir, Jakobsen atiende a RTVE para conocer sus impresiones en su segunda participación en la Vuelta a España.

¿Estás contento con tu actuación en la Vuelta a España?

Sí, por supuesto, mantener el jersey verde y lograr dos victorias es más de lo esperado. Estoy realmente feliz, también cansado, pero feliz.

¿Qué supone para ti lograr estos dos triunfos en una gran vuelta después de tu grave caída en Polonia?

Yo pienso que puedo todavía ganar al más alto nivel. Disfruto montando en bici en competición y por suerte no tengo miedo desde el accidente. Estoy contento de estar aquí.

¿Pensabas que podías rendir a este gran nivel un año después de lo sucedido en Polonia?

Al principio no, pero hubo un proceso de ir paso a paso. Hace unos meses, yo quería hacer La Vuelta porque iba bien en los entrenamientos y podía volver a correr, pero cuando gané dos sprints en el Tour de Valonia, me di cuenta de que podía hacer sprints lanzados. Me puse como objetivo La Vuelta para empezar y acabar las carreras y, tal vez, intentar ganar. Estoy satisfecho con las dos victorias de etapa y el maillot por puntos.

Mantienes el maillot verde de la clasificación por puntos. ¿Tu objetivo es conservarlo hasta Santiago o será muy duro aguantar las jornadas por Asturias?

Ambos. Intentaré agarrarme a ello. Espero que sean uno o dos sprints donde pueda ganar algún punto, pero también es importante terminar la vuelta para ganar el maillot de puntos, y depende también de lo que hagan mis competidores. Si Roglic empieza a ganar etapas y sprints intermedios o Magnus Cort empieza a ganar carreras de nuevo, creo que son mis principales rivales. Por supuesto, que es un objetivo, pero nos centramos en ganar sprints y tratar de llegar a Santiago de Compostela, que creo que es lo más importante.

Hoy es la última etapa llana de la Vuelta a España. ¿Buscarás lograr tu tercera victoria?

Sí, claro. Me gusta mencionar que es una etapa llana española y no una etapa llana holandesa, pero intentamos hacer un plan. Espero recuperarme bien para mañana [hoy], porque ha sido una semana dura. Espero tener piernas para ir a por una tercera etapa como dices, pero tenemos que ver porque la carrera no es fácil, hay un par de secciones que para un escalador no son nada, pero para un sprinter como yo pueden ser difíciles, así que tengo que aferrarme y tratar de llegar al final.

¿Te arrepientes de las palabras que le dijiste a Florian Senechal nada más ganar la etapa del pasado viernes?

Cuando pasamos la línea de meta, lo vi, y le felicité, pero también le dije lo que había ido mal. Había mucha adrenalina ahí, estaba frustrado porque no conseguí ningún punto para el maillot verde y bajé en la clasificación. Normalmente tu equipo te protege, esta vez no me protegieron. En parte fue mi error, pero también es responsabilidad de mi equipo cuidar de mí, así que estaba un tanto enfadado y le dije inmediatamente lo que había estado mal, así que le felicité y ya. Después hablamos en el autobús, y no es bueno que hubiera alguien que grabara porque en el vídeo da la sensación de que soy un mal perdedor. Y soy un mal perdedor porque siempre quiero ganar y por eso estamos aquí. El trabajo de Florian, ese día, era ser el lanzador. Como dije en la entrevista, yo di lo mejor, pero si no estás bien colocado, es imposible conseguir la victoria. Cuando acabó la carrera, lo hablamos, pasamos página y nos preparamos para la siguiente etapa.

¿Está todo solucionado entonces?

Sí, por supuesto. Cuando lo digo ahí, se termina. Cuando me contengo y me enfado por dentro, tengo un problema. Pero cuando se lo digo honestamente, es mi amigo, lo quiero. Estamos bien, así que no hay ningún problema en absoluto.

¿El objetivo el año que viene es dar el salto al Tour de Francia?

Por supuesto, pero cualquier carrera para el año que viene. Creo que he estado dos temporadas fuera de competición: porque me perdí la mitad de 2020 y la primera parte de 2021. Por tanto ya estoy pensando en la primavera del año que viene. Tengo que recuperar sensaciones de carrera y ver que compito en ellas. Voy a estar dos años más en este equipo, así que claro que miro al futuro y al Tour, pero tengo que ser lo suficientemente bueno para el Tour de Francia.