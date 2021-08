El sprinter de Jumbo-Visma Dylan Groenewegen fue el que se desvió de su línea recta encerrando contra las vallas a Jakobsen, lo que propició el terrorífico golpe. Esta acción fue más allá de la simple descalificación de Groenewegen (la victoria de esa etapa fue para Jakobsen, aunque eso es lo de menos). Mientras Jakobsen luchaba por su vida, Groenewegen publicó un tuit lamentando los hechos, dando prioridad a la salud de Fabio.

Más tarde, el de Jumbo fue sancionado con nueve meses sin competir por su acción, lo que hizo que estuviese sin competir hasta mayo. Fue en ese mismo mes cuando Jakobsen explotó después de haber tenido una reunión con Groenewegen, que fue quien hizo pública esta charla. Jakobsen afirmó que su compatriota no le había pedido perdón en ningún momento.

“I would like to set the record straight, though: Dylan has not offered a personal apology and he has not shown willingness to take any responsibility for his actions. I still would like to reach an understanding with Dylan, but it takes two to tango.“