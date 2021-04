Fabio Jakobsen vuelve a competir ocho meses después de su grave accidente que sufrió en el sprint de la primera etapa del Tour de Polonia 2020. El corredor holandés volverá a ponerse un dorsal este domingo en el Tour de Turquía con su equipo, el Deceuninck-Quick Step.

Es la culminación a un largo período de rehabilitación y operaciones en la cara tras la peligrosa caída que sufrió en agosto del año pasado y que acabó con el corredor neerlandés en la UCI tras colisionar contra las vallas después de que Dylan Groenewegen le obstaculizara en mitad del sprint.

Mentalidad ganadora en Tuquía

El velocista de Gorcum reanuda la competición en Turquía con una mentalidad ganadora. El vencedor de dos etapas de la Vuelta a España señala a RTVE que "con el equipo tenemos el objetivo de ganar etapas. Mi objetivo es ayudar al equipo y terminar los ocho días de carrera y así acostumbrarme de nuevo a la vida del ciclista profesional: las carreras, la recuperación, la nutrición, ya sabes, las carreras de ciclismo, que son algo distinto a la vida normal.

"El entrenamiento se parece, pero las carreras son diferentes, así que estoy aquí para acostumbrarme de nuevo a la vida de un ciclista profesional", apunta el sprinter holandés.

No es fácil volver a coger el ritmo de carrera después de ocho meses sin competir y, sobre todo, con las secuelas que puede dejarle la terrible caída que sufrió. Aún así, Jakobsen está preparado para ganar. Se trata de un perfil de ciclista -el sprinter- que vive de la victoria y su contrato finaliza este año, por lo que su rendimiento se mirará con lupa, salvando las distancias, tratándose de un corredor que se está recuperando.

"En mi cabeza ya he ganado un par de carreras, pero el cuerpo me tiene que acompañar. No estoy 100% seguro, pero mi entrenador dice que el antiguo Fabio aún está ahí y a veces puedo sentir en los entrenamientos que está yendo bastante bien, pero entrenar y competir es diferente, así que espero ganar una carrera, y digamos que estoy seguro al 50% de que ganaré una carrera, y que el otro 50% no estoy tan seguro, finaliza. Sin duda, es una alegría para el ciclismo volverle a ver en el pelotón profesional.